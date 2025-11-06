Diageo en rouge après la révision de ses anticipations de chiffre d'affaires

Diageo a enregistré un chiffre d'affaires net organique de 4,88 MdUSD au premier trimestre de son exercice fiscal 2026 (soit juillet-août-septembre), stable en organique par rapport à la même période un an plus tôt (le consensus tablait sur un repli de 1,3%).



Concrètement, la progression des volumes (+2,9%) a été entièrement neutralisée par un effet prix/mix négatif de 2,8%.



Diageo indique que la faiblesse persistante de la demande en Chine (CWS) a pénalisé les ventes du groupe à hauteur d'environ 2,5% sur le trimestre.

Par régions, les ventes organiques ont reculé de 7,5% en Asie-Pacifique et de 2,7% en Amérique du Nord, mais ont progressé de 10,9% en Amérique latine, de 8,9% en Afrique et de 3,5% en Europe.



'Nous ne sommes pas satisfaits de notre performance actuelle et concentrons nos efforts sur ce que nous pouvons maîtriser, avec agilité et rapidité', a déclaré Nik Jhangiani, directeur général par intérim. 'Nous restons engagés à générer environ 3 milliards de dollars de free cash flow sur l'exercice 2026 et à améliorer ce niveau par la suite'.



Le communiqué rapporte toutefois que le programme de transformation 'Accelerate', lancé en mai 2025, est ' en bonne voie selon la direction ', avec 625 MUSD d'économies visées sur trois ans.



Pour l'ensemble de l'exercice, Diageo prévoit désormais une croissance des ventes nettes organiques 'stable à légèrement négative', en raison des contre-performances en Chine et aux États-Unis, alors qu'elle tablait jusqu'alors sur une croissance org. de +,17%.



Le groupe table néanmoins sur une croissance organique du résultat opérationnel 'faible à moyenne à un chiffre', soutenue par des économies de coûts. L'objectif de free cash flow de 3 milliards de dollars est confirmé.



'Compte tenu de la légère révision à la baisse des prévisions de chiffre d'affaires, la réaction du marché sera légèrement négative, malgré des résultats organiques supérieurs aux attentes', assure Filippo Ercole Piva, en charge du dossier pour AlphaValue.



Peu avant 13h, le titre lâchait plus de 6% à la Bourse de Londres.