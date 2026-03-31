Diageo insensible au relèvement de recommandation de Deutsche Bank
Deutsche Bank a annoncé mardi avoir relevé sa recommandation sur le titre Diageo, porté de "conserver" à "achat" avec un objectif de cours à 12 mois ramené de 1 790 à 1 650 pence, laissant entrevoir un potentiel de hausse d'environ 20% par rapport au cours de clôture d'hier soir.
Dans sa note, la banque allemande justifie son relèvement par la perspective d'une amélioration de la rentabilité à partir de l'exercice 2026/2027, après un exercice 2025/2026 qui s'annonce difficile et inférieur aux attentes.
DB fait valoir que ses estimations de bénéfice par action (BPA) ressortent 11% en dessous du consensus pour 2026/2027 et 10% pour 2027/2028, mais juge que ces prévisions prudentes sont déjà intégrées dans le cours de Bourse actuel.
Au cas où l'action devait atteindre sa cible, le titre se négocierait encore à un ratio cours/bénéfices (P/E) de 14,7x inférieur de 13% à la moyenne européenne du secteur et 30% en dessous de la moyenne sur 10 ans du titre, poursuit-il, suggérant que l'action reste sous-évaluée même en tenant compte du contexte difficile du moment.
Deutsche Bank indique s'attendre à ce que le propriétaire de la vodka Smirnoff et de la bière Guinness doive temporairement se résigner à une réduction de ses marges bénéficiaires afin de rester compétitif, ce qui devrait se traduire par un repli de six points de base au niveau de sa marge opérationnelle (Ebit) en Amérique du Nord et de deux points en Europe.
De son point de vue, ces ajustements sont nécessaires afin de permettre à Diageo de réinvestir dans les prix, le marketing, la distribution et l'innovation et de renforcer ainsi sa capacité à générer une croissance rentable et pérenne sur le long terme.
La banque dit ainsi prévoir une croissance organique entre 3% et 4% et une hausse du résultat opérationnel de 5% à 7% à partir de l'exercice 2027/2028, un rythme modéré mais stable qui devrait néanmoins séduire les investisseurs à la recherche d'une performance régulière, conclut Deutsche.
En dépit de ces commentaires favorables, l'action Diageo cédait 0,8% à 1 407,5 pence mardi à l'heure du déjeuner, pour revenir en direction de ses planchers depuis 2012.
Diageo plc figure parmi les leaders mondiaux de la production et de la commercialisation de boissons alcoolisées. Les produits du groupe sont vendus sous les marques Smirnoff, Johnnie Walker, Baileys, Captain Morgan, Jose Cuervo, Tanqueray, etc. le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- spiritueux (79,3%) ;
- bières (16,1%) ;
- boissons prêt-à-boire (3,5%) ;
- autres (1,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (23,8%), Amérique du Nord (39,4%), Asie-Pacifique (18%), Amérique latine et Caraïbes (9,1%), Afrique (9,1%) et autres (0,6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.