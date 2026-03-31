Diageo insensible au relèvement de recommandation de Deutsche Bank

Deutsche Bank a annoncé mardi avoir relevé sa recommandation sur le titre Diageo, porté de "conserver" à "achat" avec un objectif de cours à 12 mois ramené de 1 790 à 1 650 pence, laissant entrevoir un potentiel de hausse d'environ 20% par rapport au cours de clôture d'hier soir.

Dans sa note, la banque allemande justifie son relèvement par la perspective d'une amélioration de la rentabilité à partir de l'exercice 2026/2027, après un exercice 2025/2026 qui s'annonce difficile et inférieur aux attentes.



DB fait valoir que ses estimations de bénéfice par action (BPA) ressortent 11% en dessous du consensus pour 2026/2027 et 10% pour 2027/2028, mais juge que ces prévisions prudentes sont déjà intégrées dans le cours de Bourse actuel.



Au cas où l'action devait atteindre sa cible, le titre se négocierait encore à un ratio cours/bénéfices (P/E) de 14,7x inférieur de 13% à la moyenne européenne du secteur et 30% en dessous de la moyenne sur 10 ans du titre, poursuit-il, suggérant que l'action reste sous-évaluée même en tenant compte du contexte difficile du moment.



Deutsche Bank indique s'attendre à ce que le propriétaire de la vodka Smirnoff et de la bière Guinness doive temporairement se résigner à une réduction de ses marges bénéficiaires afin de rester compétitif, ce qui devrait se traduire par un repli de six points de base au niveau de sa marge opérationnelle (Ebit) en Amérique du Nord et de deux points en Europe.



De son point de vue, ces ajustements sont nécessaires afin de permettre à Diageo de réinvestir dans les prix, le marketing, la distribution et l'innovation et de renforcer ainsi sa capacité à générer une croissance rentable et pérenne sur le long terme.



La banque dit ainsi prévoir une croissance organique entre 3% et 4% et une hausse du résultat opérationnel de 5% à 7% à partir de l'exercice 2027/2028, un rythme modéré mais stable qui devrait néanmoins séduire les investisseurs à la recherche d'une performance régulière, conclut Deutsche.



En dépit de ces commentaires favorables, l'action Diageo cédait 0,8% à 1 407,5 pence mardi à l'heure du déjeuner, pour revenir en direction de ses planchers depuis 2012.