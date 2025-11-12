Diageo investit jusqu'à 5 MEUR pour restaurer les tourbières écossaises

Diageo annonce un investissement pouvant atteindre 5 millions de livres sterling sur cinq ans afin de restaurer jusqu'à 3000 hectares de tourbières dégradées en Écosse. Réalisé avec Caledonian Climate et Wetlands International, le programme vise à renforcer la gestion de l'eau, le stockage du carbone et la biodiversité, tout en soutenant les communautés locales.



Le groupe, producteur notamment de Johnnie Walker et Lagavulin, agit pour préserver une ressource essentielle à la fabrication du whisky écossais et réduire les émissions liées à la dégradation des tourbières. Il mène parallèlement des projets d'innovation pour optimiser l'usage de la tourbe, déjà réduit de 5% depuis 2024.



Selon Ewan Andrew, président des opérations mondiales et directeur du développement durable, 'restaurer et protéger les tourbières d'Écosse est essentiel pour lutter contre le changement climatique et garantir la durabilité du whisky'.



Diageo appelle ses pairs à rejoindre cette initiative collective pour renforcer la résilience environnementale et économique du secteur.