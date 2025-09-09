Diageo : Jefferies confirme son conseil à l'achat

Jefferies confirme son conseil à l'achat et son objectif de 2400 pence sur le titre.



'Après avoir rencontré le DG par intérim, nous entrevoyons plusieurs opportunités d'amélioration et d'élargissement des sources de croissance, ainsi que de solides perspectives de trésorerie et d'EBIT' indique l'analyste.



'Le débat étant trop axé sur les facteurs cycliques et structurels, le marché pourrait ne pas prêter suffisamment attention aux nouvelles opportunités de croissance à moyen terme pour l'entreprise' rajoute Jefferies dans sa note du jour.