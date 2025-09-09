Diageo plc figure parmi les leaders mondiaux de la production et de la commercialisation de boissons alcoolisées. Les produits du groupe sont vendus sous les marques Smirnoff, Johnnie Walker, Baileys, Captain Morgan, Jose Cuervo, Tanqueray, etc. le CA par famille de produits se répartit comme suit : - spiritueux (78%) ; - bières (16%) ; - boissons prêt-à-boire (4%). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (23,8%), Amérique du Nord (39,3%), Asie-Pacifique (19%), Amérique latine et Caraïbes (9,1%) et Afrique (8,8%).