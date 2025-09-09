Jefferies confirme son conseil à l'achat et son objectif de 2400 pence sur le titre. 'Après avoir rencontré le DG par intérim, nous entrevoyons plusieurs opportunités d'amélioration et d'élargissement des sources de croissance, ainsi que de solides perspectives de trésorerie et d'EBIT' indique l'analyste.
Au cours actuel, le titre affiche un PER 2025 d'environ 15 fois et un rendement de près de 4%.
Diageo : Jefferies confirme son conseil à l'achat
Publié le 09/09/2025 à 16:36
