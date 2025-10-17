Diageo : Jefferies maintient sa note avant la publication des résultats

Jefferies confirme sa recommandation à l'achat sur le titre avec un objectif inchangé de 2400 pence avant la publication des résultats du premier trimestre 202



'Nous continuons d'entrevoir de nombreuses opportunités d'amélioration et d'élargissement des sources de croissance, ainsi que de solides perspectives de trésorerie et d'EBIT' indique Jefferies.



'Bien que nous réduisions légèrement notre prévision de chiffre d'affaires, nos hypothèses d'EBIT, de BPA et de trésorerie restent inchangées' rajoute le bureau d'analyse.



L'analyste estime que le débat étant trop axé sur les facteurs cycliques et structurels, le marché pourrait ne pas prêter suffisamment attention aux nouvelles opportunités de croissance à moyen terme pour l'entreprise.