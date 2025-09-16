Diageo nomme John Rishton comme administrateur non exécutif

Diageo annonce la nomination de John Rishton comme administrateur non-exécutif à compter du 1er novembre 2025. Il intégrera également les comités d'audit et de nomination.



Rishton cumule plus de 40 ans d'expérience, dont près de 14 ans en tant que directeur général ou directeur financier. Il a dirigé Rolls Royce Group entre 2011 et 2015 et occupé les fonctions de directeur financier puis directeur général de Royal Ahold entre 2006 et 2011. Il fut auparavant directeur financier de British Airways.



Il préside actuellement Informa plc et quittera la présidence de Serco Group au 31 décembre 2025. Son parcours comprend aussi des mandats chez Unilever, Associated British Ports, Allied Domecq, Majid Al Futtaim et ICA Gruppen.



Le président de Diageo, Sir John Manzoni, souligne que John Rishton est 'un leader reconnu, avec une solide expérience dans de multiples secteurs et un historique de création de valeur durable pour les parties prenantes'.