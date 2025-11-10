Diageo nomme l'ancien patron de Tesco au poste de DG, le titre grimpe

Diageo a démarré la séance sur les chapeaux de roue lundi à la Bourse de Londres suite à la nomination de Sir Dave Lewis, l'ancien patron du distributeur britannique Tesco, au poste de directeur général, une annonce considérée comme une 'bonne surprise' par les analystes.



Le titre du géant des spiritueux, qui avait vu sa valorisation boursière quasiment fondre de moitié depuis le brutal décès de son emblématique DG Ivan Menezes en juin 2023, bondit de 7% après une demi-heure de transactions, prenant ainsi la première place des plus fortes progressions de l'indice FTSE 100.



Dave Lewis, qui prendra ses fonctions le 1er janvier 2026, avait été entre 2014 et 2020 le directeur général du numéro un britannique de la grande distribution, Tesco, période durant laquelle le cours de Bourse ce dernier avait largement progressé sous l'effet de la stratégie de transformation de l'activité entreprise par le dirigeant.



Agé de 60 ans, il avait passé auparavant près de 30 ans chez Unilever et était depuis 2022 le président du conseil d'administration du fabricant de produits de santé grand public Haleon, un poste dont il a prévu de démissionner en date du 31 décembre prochain.



Selon les analystes de Jefferies, son arrivée va permettre d'en finir avec la période d'incertitude qui s'était amorcée avec la nomination à titre intérimaire du directeur financier Nik Jhangiani à la direction générale, au vu de sa réputation de 'poids lourd' du secteur à la fois en termes de transformation d'entreprise et de renforcement des marques.



Une opinion favorable partagée par les équipes de RBC.



'Nous connaissons Dave depuis son passage chez Unilever (il n'avait pas été anobli à l'époque) et il nous avait impressionnés', rappelle le courtier canadien dans une note.



'Nous n'avons pas vu venir sa nomination', précise le broker. 'Il a été choisi, de notre point de vue, pas seulement en raison de sa capacité à accélérer la croissance des gentes et à générer des efficiences, mais aussi parce qu'il a déjà exercé les fonctions de CEO et qu'il est en mesure d'amorcer un changement culturel au sein du groupe', souligne RBC.



Il est prévu que Nik Jhangiani continue d'exercer ses fonctions de directeur général jusqu'à la fin du mois de décembre, date à laquelle il retrouvera ses précédentes fonctions de directeur financier.





