Diageo a démarré la séance sur les chapeaux de roue lundi à la Bourse de Londres suite à la nomination de Sir Dave Lewis, l'ancien patron du distributeur britannique Tesco, au poste de directeur général, une annonce considérée comme une 'bonne surprise' par les analystes.
Le titre du géant des spiritueux, qui avait vu sa valorisation boursière quasiment fondre de moitié depuis le brutal décès de son emblématique DG Ivan Menezes en juin 2023, bondit de 7% après une demi-heure de transactions, prenant ainsi la première place des plus fortes progressions de l'indice FTSE 100.
Dave Lewis, qui prendra ses fonctions le 1er janvier 2026, avait été entre 2014 et 2020 le directeur général du numéro un britannique de la grande distribution, Tesco, période durant laquelle le cours de Bourse ce dernier avait largement progressé sous l'effet de la stratégie de transformation de l'activité entreprise par le dirigeant.
Agé de 60 ans, il avait passé auparavant près de 30 ans chez Unilever et était depuis 2022 le président du conseil d'administration du fabricant de produits de santé grand public Haleon, un poste dont il a prévu de démissionner en date du 31 décembre prochain.
Selon les analystes de Jefferies, son arrivée va permettre d'en finir avec la période d'incertitude qui s'était amorcée avec la nomination à titre intérimaire du directeur financier Nik Jhangiani à la direction générale, au vu de sa réputation de 'poids lourd' du secteur à la fois en termes de transformation d'entreprise et de renforcement des marques.
Une opinion favorable partagée par les équipes de RBC.
'Nous connaissons Dave depuis son passage chez Unilever (il n'avait pas été anobli à l'époque) et il nous avait impressionnés', rappelle le courtier canadien dans une note.
'Nous n'avons pas vu venir sa nomination', précise le broker. 'Il a été choisi, de notre point de vue, pas seulement en raison de sa capacité à accélérer la croissance des gentes et à générer des efficiences, mais aussi parce qu'il a déjà exercé les fonctions de CEO et qu'il est en mesure d'amorcer un changement culturel au sein du groupe', souligne RBC.
Il est prévu que Nik Jhangiani continue d'exercer ses fonctions de directeur général jusqu'à la fin du mois de décembre, date à laquelle il retrouvera ses précédentes fonctions de directeur financier.
Diageo plc figure parmi les leaders mondiaux de la production et de la commercialisation de boissons alcoolisées. Les produits du groupe sont vendus sous les marques Smirnoff, Johnnie Walker, Baileys, Captain Morgan, Jose Cuervo, Tanqueray, etc. le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- spiritueux (79,3%) ;
- bières (16,1%) ;
- boissons prêt-à-boire (3,5%) ;
- autres (1,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (23,8%), Amérique du Nord (39,4%), Asie-Pacifique (18%), Amérique latine et Caraïbes (9,1%), Afrique (9,1%) et autres (0,6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.