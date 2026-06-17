Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une transformation plus large annoncée par Diageo en février. Le groupe a indiqué qu'il réexaminait son modèle opérationnel afin de renforcer sa performance à long terme et prévoit de présenter l'avancement de ce programme lors d'une journée investisseurs programmée le 6 août. Dave Lewis, surnommé "Drastic Dave" pour les restructurations menées chez Tesco et Unilever, est réputé pour ses politiques de réduction des coûts.

Le propriétaire de marques telles que Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff et Don Julio traverse une période marquée par un ralentissement de la consommation sur plusieurs marchés. Le dirigeant a récemment identifié l'Amérique du Nord, principal marché du groupe, comme son défi le plus important. Diageo a déjà commencé à prendre des mesures pour relancer ses ventes, notamment en réduisant les prix de certaines marques de tequila comme Casamigos, tout en poursuivant un travail de fond destiné à renforcer sa compétitivité mondiale.