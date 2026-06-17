Diageo prépare une restructuration sous la direction de Dave Lewis
Le nouveau directeur général de Diageo, Dave Lewis, a lancé une vaste revue des coûts et des effectifs du groupe afin d'améliorer sa compétitivité et sa rentabilité. Selon le Financial Times, il a demandé aux membres du comité exécutif de définir des réductions de dépenses et de personnel, sans préciser pour l'instant l'ampleur des suppressions de postes envisagées. Une communication interne détaillant les mesures attendues pourrait intervenir dès la semaine prochaine.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une transformation plus large annoncée par Diageo en février. Le groupe a indiqué qu'il réexaminait son modèle opérationnel afin de renforcer sa performance à long terme et prévoit de présenter l'avancement de ce programme lors d'une journée investisseurs programmée le 6 août. Dave Lewis, surnommé "Drastic Dave" pour les restructurations menées chez Tesco et Unilever, est réputé pour ses politiques de réduction des coûts.
Le propriétaire de marques telles que Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff et Don Julio traverse une période marquée par un ralentissement de la consommation sur plusieurs marchés. Le dirigeant a récemment identifié l'Amérique du Nord, principal marché du groupe, comme son défi le plus important. Diageo a déjà commencé à prendre des mesures pour relancer ses ventes, notamment en réduisant les prix de certaines marques de tequila comme Casamigos, tout en poursuivant un travail de fond destiné à renforcer sa compétitivité mondiale.
Diageo plc figure parmi les leaders mondiaux de la production et de la commercialisation de boissons alcoolisées. Les produits du groupe sont vendus sous les marques Smirnoff, Johnnie Walker, Baileys, Captain Morgan, Jose Cuervo, Tanqueray, etc. le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- spiritueux (79,3%) ;
- bières (16,1%) ;
- boissons prêt-à-boire (3,5%) ;
- autres (1,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (23,8%), Amérique du Nord (39,4%), Asie-Pacifique (18%), Amérique latine et Caraïbes (9,1%), Afrique (9,1%) et autres (0,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.