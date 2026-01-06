Diageo progresse, RBC se montre plus optimiste sur le titre

Diageo gagne du terrain ce mardi en Bourse de Londres dans le sillage d'une note de RBC qui estime qu'un changement de stratégie consistant en un retour vers des produits plus accessibles pourrait permettre au groupe britannique de relancer ses ventes.

Les analystes de la banque canadienne ont annoncé ce matin avoir relevé leur opinion sur le titre du groupe de spiritueux à "surperformance" contre "performance en ligne", avec un objectif de cours établi à 2 000 pence.



"Pour redresser la barre, Diageo doit redonner de l'énergie à ses marques "grand public" et réaliser que le luxe est utile, mais qu'il ne peut pas constituer la seule source de croissance, puisqu'il représente une partie importante, mais limitée de l'activité", souligne RBC.



"Mais le nouveau DG, Sir Dave Lewis, a travaillé toute sa carrière dans le domaine des produits grand public", fait remarquer l'établissement, qui en déduit que ce dernier apparaît est bien placé pour réussir ce virage.



Les analystes en déduisent que les marges bénéficiaires du groupe vont se contracter car Diageo va devoir baisser certains prix, mais aussi que les volumes vendus vont augmenter, donnant un impact limité sur la trésorerie dans la mesure où l'entreprise aura besoin de moins d'argent pour financer son activité courante et investir dans ses activités.



Vers 16h00, le titre Diageo montait de 0,7% alors que le FTSE 100, l''indice des valeurs vedettes britanniques gagnait 1,5% au même moment.

