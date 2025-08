Diageo : titre en hausse après des résultats encourageants

Publié le 05/08/2025 à 10:12 Zonebourse.com Partager

Diageo a vu son résultat net reculer de 39 % au titre de l'exercice clos au 30 juin 2025, à 2,54 milliards de dollars, pénalisé par d'importantes charges exceptionnelles liées à des dépréciations d'actifs et des coûts de restructuration. Le bénéfice par action s'établit à 105,9 cents, en baisse de 38,9 %, tandis que le BPA ajusté recule de 8,6 % à 164,2 cents, surpassant le consensus (161,6).



Le chiffre d'affaires net publié ressort quasi stable à 20,25 milliards de dollars (-0,1 %), mais en données organiques, il progresse de 1,7 %, tiré à la fois par les volumes (+0,9 %) et par un effet prix/mix positif de 0,8 % (le consensus tablait sur une hausse de 1,4%).



L'EBIT avant éléments exceptionnels s'élève à 5,70 milliards de dollars, en léger repli organique de 0,7 %, tandis que la marge opérationnelle ajustée cède 68 points de base, à 28,2 %. En revanche, le free cash flow progresse à 2,75 milliards de dollars (soit +139 millions alors que le consensus tablait sur 2,5 milliards de dollars), soutenu par une meilleure gestion du besoin en fonds de roulement.



'Nous avons atteint nos objectifs dans un contexte difficile. Nous renforçons notre modèle opérationnel avec le programme Accelerate, dont les économies visées sont relevées à environ 625 millions de dollars sur trois ans', indique Nik Jhangiani, CEO par intérim.



Pour l'exercice 2026, Diageo anticipe une croissance organique du chiffre d'affaires comparable à celle de 2025 et une hausse du résultat opérationnel organique de l'ordre de 5 %, avec un free cash flow attendu autour de 3 milliards de dollars. Les perspectives sont confirmées malgré l'impact anticipé des droits de douane.



Après cette publication, le titre s'arroge près de 6,5% à Londres.