Le Groupe annonce la nomination de Diane Jaylac au poste de Directrice Financière Groupe. Elle succède à Philippe Lederman. Diane Jaylac reporte directement à Franck Gervais, Directeur Général Groupe.
Diane Jaylac bénéficie de 25 ans d'expérience dans les métiers de la finance.
Elle débute sa carrière chez Deloitte, où elle exerce pendant dix ans en audit (2000-2010), avant de rejoindre la Direction financière du Groupe Vivarte, où pendant six ans (2010-2016), elle a fortement contribué aux opérations de LBO (Leveraged buy-out) et de M&A (Mergers and Acquisitions).
Fin 2016, Elle rejoint le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs en qualité de Directrice Finance Corporate. A partir de 2021, elle participe très activement à la restructuration financière et capitalistique du Groupe, puis à son refinancement finalisé fin juillet 2024 avant d'être nommée Directrice financière adjointe Groupe en septembre 2024.
Pierre & Vacances est le 1er exploitant européen de résidences et de villages touristiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de résidences et de villages (96,3%) : gestion, à fin septembre 2024, d'un parc de 49 349 appartements et maisons répartis entre les enseignes Pierre et Vacances (16 337 appartements), Center Parcs, Sunparks et Villages Nature (18 304) et Adagio (14 708) ;
- développement immobilier (3,7%) : notamment développement et vente de résidences rénovées ou nouvelles auprès de particuliers et d'investisseurs institutionnels et construction et vente de résidences pour seniors actifs.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (51,5%), Pays-Bas (17,7%), Allemagne (13,8%), Belgique (11,3%) et Espagne (5,7%).
