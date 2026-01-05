Diane Jaylac est nommé Directrice Financière de Pierre & Vacances

Le Groupe annonce la nomination de Diane Jaylac au poste de Directrice Financière Groupe. Elle succède à Philippe Lederman. Diane Jaylac reporte directement à Franck Gervais, Directeur Général Groupe.



Diane Jaylac bénéficie de 25 ans d'expérience dans les métiers de la finance.



Elle débute sa carrière chez Deloitte, où elle exerce pendant dix ans en audit (2000-2010), avant de rejoindre la Direction financière du Groupe Vivarte, où pendant six ans (2010-2016), elle a fortement contribué aux opérations de LBO (Leveraged buy-out) et de M&A (Mergers and Acquisitions).



Fin 2016, Elle rejoint le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs en qualité de Directrice Finance Corporate. A partir de 2021, elle participe très activement à la restructuration financière et capitalistique du Groupe, puis à son refinancement finalisé fin juillet 2024 avant d'être nommée Directrice financière adjointe Groupe en septembre 2024.