Le 1er août dernier, en pleine fête nationale, Donald Trump frappait fort avec des droits de douane de 39% imposés à la Suisse. Pour une économie qui tire un franc sur deux du commerce extérieur, les enjeux étaient de taille. Trois mois plus tard, le tarif est tombé à 15%, grâce à une médiation inhabituelle menée non par les diplomates, mais par le secteur privé suisse.

Face à l’impasse gouvernementale, un groupe restreint de dirigeants — Jean-Frédéric Dufour (Rolex), Johann Rupert (Richemont), Daniel Jaeggi (Mercuria), Fredy Gantner (fondateur du fonds Partners Group) et Marwan Shakarchi (MKS) — a rencontré Donald Trump au Bureau ovale. Le lingot d’or gravé et l’horloge Rolex offert sont des cadeaux qui relèvent peut-être du symbole, mais leur importance n’est pas à négliger. Ce sont néanmoins les concessions substantielles — promesses de délocalisations industrielles de secteurs clés, abandon des taxes numériques, réductions tarifaires sur des produits agricoles et industriels, et surtout 200 milliards de dollars d’investissements annoncés sur le sol américain — qui ont véritablement pesé dans la balance. C'était un travail de longue haleine pour les dirigeants du privé. Jean-Frédéric Dufour avait par exemple invité Donald Trump dans la loge Rolex lors de la finale masculine de l'US Open de tennis.

Entre-temps, les exportations suisses de biens vers les États-Unis ont chuté de 14,2% au troisième trimestre, plombées par la hausse des tarifs. L’administration américaine affirme que l’accord devrait combler le déséquilibre commercial d’ici 2028.

Au-delà de l’effet immédiat, cet épisode redéfinit les relations économiques bilatérales et pourrait servir de leçon à d'autres nations à l'avenir. La 'diplomatie dorée' aura montré son efficacité pour faire bouger les lignes. Toutefois, l’accord reste une déclaration d’intention, c'est-à-dire qu'il devra être formalisé, validé politiquement en Suisse et pourrait faire l’objet d’un référendum. La nouvelle aura dans une moindre mesure des répercussions politiques car le sujet de la neutralité politique suisse a émergé dans le débat public ces dernières semaines. La Suisse se retrouve désormais sur un pied d'égalité avec des puissances économiques comme l'Union européenne et le Japon.









