Disco Corporation a surfé avec assurance sur la vague actuelle des semi-conducteurs, portée par une fabrication de puces dopée à l'IA qui booste ses ventes et attire l'attention des investisseurs. Mais derrière cet élan, une question demeure : combien de temps ce rythme pourra-t-il réellement tenir ?

Le gouvernement japonais dispose de liquidités considérables à injecter dans son secteur technologique.

Il mise environ 252,5 milliards de yens japonais (1,6 milliard de dollars) sur les semi-conducteurs et l'IA, selon les estimations du ministère japonais de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (METI), afin de garantir un flux de financement stable. Si vous pensez qu'il s'agit d'une décision impulsive, détrompez-vous.

Le gouvernement a déjà injecté 4 000 milliards de JPY dans les matériaux avancés et les outils EUV entre 2021 et 2023, délaissant les puces standards pour s'assurer le contrôle des composants spécialisés à haute valeur ajoutée. Cette offensive alimente un marché domestique des équipements pour puces qui devrait atteindre 73,4 milliards de dollars d'ici 2031, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,3 % sur la période 2026-2031, d'après le cabinet d'analystes Mordor Intelligence.

Les principaux moteurs de croissance incluent l'explosion de la demande pour les motorisations de véhicules électriques, le déploiement de la 5G/6G et les charges de travail liées à l'IA. Ce dernier segment est celui qui progresse le plus vite, avec un CAGR de 6 %. Tout cet engouement dynamise de nouveaux pôles de fabrication à Kumamoto et Hokkaido. Ces hubs attirent les investissements étrangers, réduisent les chaînes d'approvisionnement mondiales et imposent un pouvoir de fixation des prix 'premium' pour les composants en carbure de silicium (SiC) et en nitrure de gallium (GaN).

Disco Corporation s'impose comme le gardien incontournable des coulisses de ce boom technologique, fabriquant les scies de découpe et les meuleuses d'hyper-précision qui sectionnent les tranches de silicium en puces opérationnelles. Originaire du Japon, ce poids lourd coté à Tokyo fournit aux fabricants mondiaux l'équipement nécessaire au traitement du silicium haute performance, en particulier la logique avancée et la mémoire à large bande passante (HBM) qui alimentent l'ogre de l'IA.

L'ascension de l'IA

Le chiffre d'affaires de Disco Corporation a progressé de 11,1 % sur un an pour atteindre 436,9 milliards de JPY lors de l'exercice 2025, soit environ 44 milliards de JPY de plus que les 393,3 milliards de l'an dernier. C'est une croissance solide, mais pas spectaculaire compte tenu de la vigueur de la demande tirée par l'IA dans toute la chaîne de valeur des semi-conducteurs. Le bénéfice net a augmenté de 9,4 % sur un an, passant de 123,9 milliards à 135,5 milliards de JPY.

La progression plus lente du résultat net doit attirer l'attention. Les coûts augmentent, principalement en R&D et en personnel, et grignotent les gains marginaux. Les marges opérationnelles restent élevées à 42,3 % contre 42,4 % lors de l'exercice 2024, mais elles ne progressent plus.

La croissance provient de la logique avancée et de la HBM liées à l'IA, tandis que les semi-conducteurs de puissance marquent le pas en raison du ralentissement de la demande pour les véhicules électriques. Cela suggère que l'entreprise performe principalement grâce à la robustesse de l'IA, et non parce que l'ensemble de l'industrie s'est redressé.

Le contrecoup du sommet

Le titre a connu une forte progression de 76 % au cours des 12 derniers mois, mais la situation n'est pas aussi solide que ce chiffre ne le laisse paraître. A 64 360 JPY, l'action se situe encore environ 20,6 % en dessous de son plus haut sur 52 semaines de 81 000 JPY, ce qui indique que le momentum s'est déjà refroidi après le pic alimenté par l'IA.

Avec une capitalisation boursière oscillant autour de 6 700 milliards de JPY (42 milliards de dollars), le titre est une valeur très suivie où la moindre déception par rapport aux attentes pourrait déclencher de vives réactions de marché.

C'est au niveau de la valorisation que les choses se tendent. L'action se traite à 49 fois les bénéfices attendus pour l'exercice 2026, contre une moyenne sur trois ans de 21,6 fois, soit plus du double de son historique. Un tel écart nécessite une croissance durable et de haute qualité pour se maintenir, et non un simple engouement induit par l'IA. Pour l'instant, la croissance des bénéfices ne suit pas tout à fait le rythme de cette réévaluation.

Le sentiment des analystes n'est pas non plus à l'euphorie totale. Douze analystes sur vingt sont à l'achat, ce qui est correct sans plus pour un titre qui a déjà doublé. L'objectif de cours moyen de 77 375,00 JPY implique un potentiel de hausse de 25,6 %. C'est raisonnable, mais cela dépend du maintien d'une demande et de dépenses soutenues dans les puces dédiées à l'IA.

En résumé, il semble s'agir d'une action où les gains faciles ont déjà été engrangés. La suite dépendra fortement de la réelle durabilité de la demande actuelle pour l'IA.

Risques à l'horizon

La position de Disco Corporation dans la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs lui confère toujours une place de choix dans le développement de l'IA, mais les fondations ne sont pas aussi larges qu'elles en ont l'air. La croissance repose lourdement sur une poignée d'applications, tandis que des zones de faiblesse pèsent discrètement en arrière-plan. Les coûts grimpent, les marges stagnent et les attentes sont déjà très élevées.

Le risque n'est pas une chute brutale, mais une normalisation lente. Si la demande pour l'IA venait à s'essouffler ou à se disperser, l'entreprise pourrait devoir s'adapter à un marché bien moins indulgent que celui dont elle a profité jusqu'ici.