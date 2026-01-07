Discord prépare discrètement son entrée en Bourse aux États-Unis

La plateforme de messagerie Discord a déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en Bourse (IPO) aux États-Unis, selon des informations rapportées par Bloomberg. La société, fondée en 2015, n'a pas confirmé publiquement la démarche mais a indiqué que sa priorité restait l'amélioration continue de l'expérience utilisateur et la solidité de son modèle économique. Avec plus de 200 millions d'utilisateurs actifs mensuels en décembre dernier, Discord figure parmi les services de communication les plus utilisés à l'échelle mondiale.



Cette initiative intervient dans un contexte de reprise modérée du marché américain des IPO, après près de trois années de ralentissement marqué. Si 2025 a vu un regain d'activité, celui-ci reste instable, affecté par des incertitudes économiques, des tensions politiques et la volatilité des marchés, notamment sur les valeurs technologiques. Discord pourrait encore renoncer à son projet en fonction de l'évolution du climat financier, les discussions internes étant toujours en cours selon les sources citées.