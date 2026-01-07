Discord prépare discrètement son entrée en Bourse aux États-Unis
Publié le 07/01/2026 à 21:42
Cette initiative intervient dans un contexte de reprise modérée du marché américain des IPO, après près de trois années de ralentissement marqué. Si 2025 a vu un regain d'activité, celui-ci reste instable, affecté par des incertitudes économiques, des tensions politiques et la volatilité des marchés, notamment sur les valeurs technologiques. Discord pourrait encore renoncer à son projet en fonction de l'évolution du climat financier, les discussions internes étant toujours en cours selon les sources citées.