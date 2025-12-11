Walt Disney a annoncé jeudi un investissement d’un milliard de dollars dans OpenAI, scellant un partenariat stratégique de trois ans centré sur l’intelligence artificielle générative. Cet accord permettra aux utilisateurs de la plateforme Sora, outil de génération de vidéos par texte lancé en septembre, de créer des contenus mettant en scène plus de 200 personnages issus des univers Disney, Marvel, Pixar et Star Wars. Cette initiative marque une incursion majeure de Disney dans les technologies d’IA appliquées à la création audiovisuelle.

Le partenariat n’inclut ni les voix ni les traits des acteurs incarnant ces personnages, mais permettra d’animer Mickey Mouse, Iron Man, Cendrillon ou encore Dark Vador via des descriptions textuelles simples. L’outil Sora, développé par OpenAI, repose sur la génération vidéo automatisée, capable de produire des courts-métrages réalistes à partir d’une simple instruction en langage naturel. Les mêmes propriétés seront également disponibles dans l’outil ChatGPT Images.

Bob Iger, PDG de Disney, a souligné que cette collaboration visait à "étendre de manière réfléchie et responsable la portée de notre narration à travers l’IA générative", tout en affirmant sa volonté de protéger les droits des créateurs. Cette opération inédite dans le secteur du divertissement sera détaillée ce jeudi à 10h30 (heure de New York) lors d’une intervention conjointe de Bob Iger et de Sam Altman, PDG d’OpenAI, sur CNBC+.