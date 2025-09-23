Walt Disney a annoncé mardi une nouvelle augmentation des tarifs de son service de streaming aux États-Unis, effective le 21 octobre. L’offre avec publicité passera de 9,99 à 11,99 dollars par mois, tandis que l’abonnement sans publicité grimpera de 15,99 à 18,99 dollars. Le forfait annuel sans publicité augmentera également de 30 dollars pour atteindre 189,99 dollars. Les formules groupées incluant Disney+, Hulu et ESPN+ seront elles aussi concernées par cette hausse.

Lancé en 2019 à 6,99 dollars par mois, Disney+ a connu une succession de revalorisations tarifaires destinées à accélérer le chemin vers la rentabilité. Après une hausse de 38% fin 2022, les prix avaient déjà été relevés en 2023 puis en 2024. Le segment streaming de Disney a dégagé un bénéfice pour la première fois l’an dernier, confirmant l’importance stratégique de cette activité pour le groupe.

Cette annonce intervient dans un climat tendu pour le géant du divertissement, récemment confronté à une polémique autour du retrait temporaire de l’émission Jimmy Kimmel Live! sur ABC, qui a suscité un tollé et des appels au boycott. Malgré ces controverses, Disney poursuit sa stratégie de hausse tarifaire, misant sur la solidité de la demande en contenus numériques pour soutenir ses revenus.