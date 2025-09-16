Walt Disney, Universal (Comcast) et Warner Bros. Discovery ont engagé une action en justice contre la société chinoise MiniMax, accusée d’avoir exploité sans autorisation leurs œuvres protégées pour développer son service d’intelligence artificielle Hailuo AI. La plainte, déposée mardi devant un tribunal fédéral en Californie, affirme que MiniMax a permis à ses abonnés de générer et télécharger des images ou vidéos mettant en scène des personnages emblématiques comme Dark Vador, les Minions ou Wonder Woman, estampillés de sa marque.

Les studios accusent MiniMax d’avoir sciemment ignoré leurs demandes d’intégrer des garde-fous pour empêcher la reproduction de contenus sous copyright, contrairement à d’autres services d’IA. Dans un communiqué commun, ils affirment vouloir défendre une innovation responsable et faire respecter la législation sur les droits d’auteur. Les plaignants demandent au tribunal d’interdire la commercialisation de Hailuo tant que des protections adéquates ne sont pas mises en place.

Cette affaire s’inscrit dans une multiplication de recours d’Hollywood contre les technologies génératives. Disney et Universal avaient déjà attaqué Midjourney en juin pour des pratiques similaires, rejoints par Warner Bros Discovery. Plus largement, éditeurs, auteurs et maisons de disques poursuivent également OpenAI, Microsoft ou Anthropic pour utilisation non autorisée de leurs contenus. MiniMax, qui revendique plus de 157 millions d’utilisateurs et vise une valorisation de plus de 4 milliards de dollars, prépare par ailleurs une introduction en Bourse.