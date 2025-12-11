Disney a annoncé jeudi qu'il allait investir un milliard de dollars au sein d'OpenAI dans le cadre d'un accord de licence qui va lui permettre de déployer Sora, l'outil d'OpenAI qui génère des vidéos à partir de texte, sur une durée de trois ans.
Aux termes de l'accord, le groupe de médias et de divertissement compte permettre aux utilisateurs de ses réseaux sociaux de créer de courtes vidéos à partir d'un univers composé de plus de 200 personnages, créatures et éléments visuels issus de ses franchises Disney, Marvel, Pixar et Star Wars (costumes, accessoires, véhicules, décors).
Le contrat exclut, en revanche, l'utilisation de l'apparence et de la voix d'acteurs réels.
Les premières fonctionnalités issues de cette collaboration devraient être proposées en début d'année prochaine.
Disney prévoit de permettre, en outre, à ses fans d'avoir recours à ChatGPT Images afin de créer à partir de quelques mots des images basées sur ses personnages les plus célèbres, comme Mickey Mouse, Lilo et Stitch, Ariel, La Reine des Neiges ou Moana.
En parallèle, Disney va devenir un gros client d'OpenAI en utilisant ses technologies en vue de créer de nouveaux outils, produits et expériences, notamment pour Disney+, tandis que tous ses employés pourront avoir accès à ChatGPT pour leurs différentes charges de travail.
En plus de sa prise de participation d'un milliard de dollars prévue au capital d'OpenAI, Disney recevra des bons de souscription qui lui permettant d'acheter de nouvelles actions au fil du temps.
A la Bourse de New York, l'action Disney progressait de 1,1% dans le sillage de ces annonces.
The Walt Disney Company est un groupe de médias et de loisirs. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- exploitation de médias de divertissement et production audiovisuelle (44,3%) : diffusion de programmes TV et de vidéo en flux continus (55,3% du CA ; Disney+, Disney+ Hotstar et Hulu), exploitation de chaînes TV et de stations radios (26% ; ABC Television Network, Disney, Freeform, FX et National Geographic) et autres (18,7% ; production et distribution de contenus audiovisuels, octroi de licences de films, etc.) ;
- exploitation de parcs d'attraction et de complexes hôteliers (36,7%) : gestion, au 01/10/2024, de 13 parcs à thème (40 hôtels) situés aux Etats-Unis (Walt Disney World Resort, Disneyland Resort et Aulani ; 6 parcs à thème et 22 hôtels), en France (Disneyland Paris ; 2 parcs à thème et 7 hôtels), au Japon (Tokyo Disney Resort ; 2 parcs à thème et 6 hôtels), à Hong Kong (Hong Kong Disneyland ; 1 parc à thème et 3 hôtels) et en Chine (Shanghai Disney Resort ; 2 parcs à thème et 2 hôtels). Le groupe développe parallèlement des activités de vente de croisières (Disney Cruise Line), d'organisation de voyages (Disney Vacation Club et Adventures By Disney), de conception et de développement de parcs et d'actifs immobiliers, et de vente de produits dérivés (livres d'enfants, jouets, logiciels de jeux, films, etc.) ;
- production et distribution de programmes TV et de streaming vidéo axés sur le sport (19%) : ESPN et ESPN+.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (79%), Europe (11,2%) et Asie-Pacifique (9,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.