Disney va investir un milliard de dollars dans OpenAI dans le cadre d'un accord de licence

Disney a annoncé jeudi qu'il allait investir un milliard de dollars au sein d'OpenAI dans le cadre d'un accord de licence qui va lui permettre de déployer Sora, l'outil d'OpenAI qui génère des vidéos à partir de texte, sur une durée de trois ans.



Aux termes de l'accord, le groupe de médias et de divertissement compte permettre aux utilisateurs de ses réseaux sociaux de créer de courtes vidéos à partir d'un univers composé de plus de 200 personnages, créatures et éléments visuels issus de ses franchises Disney, Marvel, Pixar et Star Wars (costumes, accessoires, véhicules, décors).



Le contrat exclut, en revanche, l'utilisation de l'apparence et de la voix d'acteurs réels.



Les premières fonctionnalités issues de cette collaboration devraient être proposées en début d'année prochaine.



Disney prévoit de permettre, en outre, à ses fans d'avoir recours à ChatGPT Images afin de créer à partir de quelques mots des images basées sur ses personnages les plus célèbres, comme Mickey Mouse, Lilo et Stitch, Ariel, La Reine des Neiges ou Moana.



En parallèle, Disney va devenir un gros client d'OpenAI en utilisant ses technologies en vue de créer de nouveaux outils, produits et expériences, notamment pour Disney+, tandis que tous ses employés pourront avoir accès à ChatGPT pour leurs différentes charges de travail.



En plus de sa prise de participation d'un milliard de dollars prévue au capital d'OpenAI, Disney recevra des bons de souscription qui lui permettant d'acheter de nouvelles actions au fil du temps.



A la Bourse de New York, l'action Disney progressait de 1,1% dans le sillage de ces annonces.