Dispersion en vue des marchés européens, Micron en vedette

Les Bourses européennes devraient évoluer en ordre dispersé à l'ouverture de la séance ce jeudi. Elles scrutent toujours les avancées des négociations géopolitiques entre les Etats-Unis et l'Iran en vue de sceller un accord. Le CAC 40 devrait gagner 0,05%. Le FTSE 100 est attendu en repli de 0,28%. Le Dax devrait céder de 0,13%. En outre, elles devraient réagir aux résultats très supérieurs aux attentes de Micron au troisième trimestre fiscal.

Le fabricant américain de semi-conducteurs a généré un chiffre d'affaires de 41,46 MdsUSD, contre 35,91 MdsUSD attendus et 9,30 MdsUSD un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 25,11 USD, nettement au-dessus du consensus : 20,86 USD.



La rentabilité de Micron a également franchi un palier très marqué, la marge brute ajustée ayant atteint 84,9%, contre 74,9% au trimestre précédent, grâce à la hausse des prix moyens de vente et à un mix plus favorable. La direction a souligné que la mémoire est devenue un actif stratégique dans l'écosystème de l'IA, Sanjay Mehrotra, directeur général du groupe, évoquant la "valeur stratégique de la mémoire à l'ère de l'IA".



Dans le même temps, Micron a relevé la barre pour le trimestre en cours, avec un chiffre d'affaires attendu autour de 50 MdsUSD et un bénéfice ajusté par action d'environ 31 USD.



Dans l'actualité géopolitique, le protocole d'accord conclu entre l'Iran et les États-Unis pour mettre un terme à la guerre est "la déclaration de défaite de l'Amérique", a estimé hier le chef de l'équipe de négociation iranienne, Mohammad Bagher Ghalibaf, lors d'une conférence à Bakou en Azerbaïdjan, retransmise à la télévision iranienne.



Les pourparlers techniques entre Washington et Téhéran reprendront "la semaine prochaine", a annoncé aujourd'hui le Pakistan, pays qui endosse le rôle de médiateur dans ces pourparlers.



Les États-Unis seront "complètement alignés" avec leurs alliés du Golfe dans les discussions avec l'Iran, a affirmé hier le secrétaire d'État américain Marco Rubio en visite au Koweït, indiquant qu'une réunion technique était prévue le 29 ou 30 juin en Suisse avec les Iraniens.



En outre, Marco Rubio avait réaffirmé mardi à son arrivée à Abou Dhabi que Washington n'acceptera pas de péage ou redevances sur le détroit d'Ormuz. Il corrobore ainsi les propos de Donald Trump. Le président américain a écrit sur la plateforme Truth Social que "l'Iran a informé les Etats-Unis que, malgré les informations contraires diffusées par les médias menteurs perturbateurs, il n'y a aucun péage, aucun frais d'assurance et aucun autre frais de quelque nature que ce soit demandés ou perçus par l'Iran sur les navires transitant par le détroit d'Ormuz". Il a menacé de mettre fin aux négociations dans le cas contraire.



Par ailleurs, La Maison-Blanche a demandé hier au Congrès américain une rallonge budgétaire de près de 88 milliards de dollars, dont "la plupart" doivent répondre à "des besoins urgents" liés à la guerre en Iran.



Ce jeudi, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, a accusé jeudi l'Otan de "complicité" dans la "guerre d'agression illégale" lancée contre l'Iran par les États-Unis et Israël. Il a réagi à des propos sur Fox News du secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, selon qui "500 avions américains ont décollé de bases américaines en Italie" pour soutenir l'opération militaire israélo-américaine "Epic Fury" lancée contre l'Iran le 28 février dernier.



Dans ce contexte, le cours du baril de Brent de la mer du Nord est passé ce jeudi sous les niveaux enregistrés avant le début de la guerre au Moyen-Orient. Le marché est rassuré par la reprise progressive du trafic dans le détroit d'Ormuz. Le baril perd près d'1%, atteignant 72,48 dollars, contre une clôture à 72,48 USD le 27 février, soit le jour de la veille du conflit déclenché par des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran.



OVH : progression du chiffre d'affaires trimestriel



Dans l'actualité des sociétés cotées, TotalEnergies a signé son entrée dans la concession de Bab Gas Cap à Abou Dabi, avec une participation de 10%, aux côtés d'ADNOC (60%), bp (10%), CNPC (8%), JODCO/INPEX (5%), ZhenHua (4%) et GS Energy (3%). Cette nouvelle concession, opérée par ADNOC Onshore, permettra aux partenaires de développer les vastes ressources du dôme de gaz du champ onshore de Bab, avec une capacité de production cible de 1,5 milliards de pieds cube par jour. Elle s'inscrit dans la continuité du renouvellement en 2015 pour 40 ans de la concession à huile Onshore (ex. ADCO).



Ce matin, OVH a dévoilé ses revenus du troisième trimestre de son exercice 2025/2026. Le chiffre d'affaires s'établit à 289,6 millions d'euros, en croissance de 6,9 % à données comparables montrant une accélération séquentielle. Cette hausse continue à être principalement portée par le Cloud Public, qui renoue avec une croissance supérieure à 20%. Pour l'exercice en cours, le premier fournisseur européen de services de cloud computing confirme l'ensemble des objectifs suivants : croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 5 et 7% ; marge d'EBITDA ajusté supérieure à celui de l'exercice 2024/2025 ;capex ajusté compris entre 33 et 35% du chiffre d'affaires, hors anticipation de stocks pour l'exercice 2026/2027 couverte par un financement dédié ; un Levered free cash-flow positif.



Atos a franchi une étape décisive dans la restructuration et l'optimisation de son bilan financier. Dans le sillage de son émission obligataire senior réussie de 1 250 millions d'euros le 12 mai dernier, le groupe informatique français a confirmé le déploiement de sa stratégie de refinancement visant ses lignes de dette de premier rang (1L).



Crédit Agricole et BCC-Grupo Cajamar ont annoncé la signature d'un accord stratégique de long terme destiné à soutenir la croissance du premier groupe bancaire coopératif espagnol et à renforcer le développement des activités du groupe français en Espagne.



Le spécialiste des véhicules et d'équipements de loisirs Trigano a enregistré au troisième trimestre de son exercice 2025-2026 un chiffre d'affaires de 1,16 milliard d'euros, en hausse de 1,6% par rapport au niveau record atteint un an plus tôt. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, l'activité du spécialiste des véhicules et équipements de loisirs a progressé de 4,3%, à 2,94 MdsEUR.



La filiale d'Air Liquide Kazakhstan, Air Liquide Karabatan Tech Gases LLP (ALKTG), a conclu un nouvel accord long terme avec Silleno LLP, acteur majeur de l'industrie chimique, pour fournir de l'azote et de l'air comprimé sec à sa future usine de polyéthylène. Ce nouvel investissement dans le pays à travers ALKTG s'élève à 70 millions d'euros.



Le groupe Bigben Interactive est entré en négociations exclusives avec la société Modelabs, en vue de la cession de l'intégralité du capital de sa filiale Bigben Connected. Dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte à son profit par jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole le 4 mars 2026, Bigben Interactive a engagé un processus d'examen des options stratégiques portant sur son périmètre d'actifs, avec pour objectif de renforcer durablement sa structure financière.



Côté statistiques, aujourd'hui à 14h30, les investisseurs prendront connaissance des chiffres de l'inflation américaine du mois de mai.



Vers 8h30, l'euro perd 0,04% à 1,1363 EUR.