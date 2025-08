Si le FMI reste optimiste pour la croissance mondiale en 2025, l'OCDE s'inquiète des tendances d'investissement des entreprises. Locomotive de l'économie, l'investissement patine pour de multiples raisons.

Le FMI a relevé sa prévision de croissance mondiale de 2,8% à 3% pour 2025 par rapport à avril. Les tarifs annoncés sont moins élevés qu’attendu lors du "Liberation Day", la faiblesse du dollar soutient les économies émergentes, et de grandes économies comme la Chine ou l’Allemagne entreprennent des mesures de relance budgétaire.

Mais replacée dans son contexte, cette croissance reste modeste : 3% en 2025 contre 3,3% en 2024, et bien en dessous de la moyenne de 3,7% d’avant la pandémie.

Selon l’économiste en chef de l’OCDE, Alvaro Pereira, le principal frein se trouve dans le manque d’investissement des entreprises. Selon lui, si les dépenses n’augmentent pas, les pays “ne seront pas en mesure de soutenir la croissance”.

Avant 2008, l’investissement net des pays développés atteignait 2,5% du PIB ; il n’est plus que de 1,6% aujourd’hui. Si la tendance 2002-2007 s’était poursuivie, les niveaux actuels seraient supérieurs de 20%.

Pourquoi l’investissement est crucial

Autant les économistes divergent souvent sur leur vision du monde et sur le modèle économique idéal, mais l’investissement est toujours au cœur des théories de la croissance économique.

Il fonctionne comme un cercle vertueux, l’investissement stimule la croissance, qui à son tour encourage l’investissement.

Qu’il s’agisse d’augmenter le stock de capital — équipements, infrastructures… — ou de miser sur de nouvelles technologies, l’objectif reste d’accroître la production et la productivité. Dans une économie où la concurrence fait loi et où l’avantage compétitif est roi, innover en permanence est la seule façon d’assurer sa rentabilité future. D’autant que le capital perd inévitablement en compétitivité avec le temps.

L’incertitude politique, un frein majeur

Pour Alvaro Pereira, l’instabilité politique en est le frein principal. Depuis la crise financière, les perturbations économico-politique se succèdent… Selon l’OCDE, une hausse d’un écart-type de l’incertitude liée à la politique économique réduit la croissance de l’investissement d’un point de pourcentage l’année suivante. Autrement dit, il y a une relation directe entre une hausse de l’incertitude économique et politique et les investissements des entreprises.

Dans un monde où les règles changent constamment, personne ne peut jouer au jeu.

Prévoir un investissement exige d’estimer sa rentabilité, mais dans un contexte où les prix, la supply chain et les règles du commerce évoluent sans cesse, les entreprises hésitent…et reportent. Cette incertitude renchérit également le coût du capital car les prêteurs exigent une prime de risque plus élevée, ce qui réduit la rentabilité attendue et parfois l’annule…ce qui anéanti l’investissement.

A l’exception des sommes colossales injectées dans l’intelligence artificielle, la plupart des secteurs réduisent leurs investissements. Seuls Israël et le Portugal dépensent plus qu’avant la crise financière, et à peine 6 pays sur 34 investissent davantage qu’avant la pandémie.

La tentation des dividendes

L’usage du cash excédentaire a également son lot de responsabilités. En fin d’année, une entreprise cotée arbitre entre rémunérer ses actionnaires ou financer de nouveaux projets. En principe, une entreprise dotée de leviers de croissance doit les exploiter en investissant, afin de pérenniser son activité. Brûler du cash pendant que les concurrents investissent, c’est prendre le risque de se retrouver rapidement à la traîne.

Mais il s’avère que les investisseurs apprécient particulièrement les dividendes.

La tendance est claire : entre 1999 et 2019, les distributions totales des sociétés du S&P 1500 (1 500 principales entreprises américaines) ont été multipliées par 3, alors que leurs bénéfices opérationnels n’ont progressé "que" de 162%. Réduire un dividende envoie un mauvais signal au marché. Certaines entreprises préfèrent même verser plus qu’elles n’ont gagné pour éviter d’écorner leur réputation.

Dans certains secteurs, comme le pétrole, la rémunération des actionnaires prime régulièrement sur l’investissement. L’arbitrage concernant la gestion des trésoreries est un des facteurs qui a limité les investissements ces dernières années.