À deux semaines de la réunion de politique monétaire des 28 et 29 octobre, deux gouverneurs de la Réserve fédérale ont affiché jeudi des positions contrastées sur la trajectoire des taux d’intérêt. Stephen Miran a plaidé pour une baisse de 50 points de base dès ce mois-ci, estimant que le ralentissement du marché du travail et les tensions géopolitiques justifient un assouplissement rapide. Il prévoit au total trois baisses de 25 points de base d’ici la fin de l’année, soit 75 points cumulés.

Christopher Waller a, au contraire, défendu une approche plus progressive, jugeant qu’une réduction limitée à 25 points de base serait plus appropriée pour éviter de "raviver les pressions inflationnistes". Il a souligné les signaux divergents entre la vigueur du PIB et la dégradation du marché de l’emploi, tout en évoquant la possibilité de baisses supplémentaires pouvant atteindre 125 points de base en cas de ralentissement marqué.

Tous deux nommés par Donald Trump, Miran et Waller illustrent les tensions internes au sein du FOMC à l’approche d’une décision cruciale. Le président Jerome Powell a reconnu cette semaine que l’affaiblissement du marché de l’emploi pourrait justifier un nouvel assouplissement monétaire, mais la fermeture partielle du gouvernement prive la Fed de plusieurs indicateurs économiques clés. Les marchés anticipent quasi unanimement une baisse de 25 points de base fin octobre, tandis que l’ampleur des prochaines décisions demeure incertaine dans un contexte de fragilité économique et de forte incertitude géopolitique.