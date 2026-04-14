DMS dévoile un chiffre d'affaires annuel historique

Le spécialiste de l'imagerie médicale a dévoilé des résultats annuels 2025 records. Porté par une dynamique exceptionnelle en Amérique du Nord et une rentabilité en forte hausse, le groupe aborde 2026 avec une structure financière assainie et de nouvelles ambitions technologiques.

DMS Group franchit un cap historique en 2025 avec un chiffre d'affaires consolidé de 50 millions d'euros, marquant une croissance purement organique de 8,5%. Cette performance s'explique par une accélération au second semestre (+14%), contrastant avec un marché mondial de l'imagerie devenu plus attentiste depuis le printemps.



Le groupe a su tirer son épingle du jeu grâce à ses deux piliers : la radiologie (+9%) grâce à des livraisons stratégique en Ukraine et une percée aux Etats-Unis, et l'ostéodensitométrie (+8%) avec une progression solide malgré des tensions persistantes sur l'approvisionnement en composants.

L'année 2025 marque également le succès de la stratégie opérationnelle de DMS. L'Ebitda a bondi de 69% pour atteindre 4,6 millions d'euros, soit une marge de 9,1% (contre 5,9% en 2024). Cette amélioration est le fruit d'une hausse de la marge brute alliée à une stricte maîtrise des coûts fixes.

Indicateur clé de ce redressement : le résultat net redevient positif (+48 000 euros), mettant fin à une perte de 2,8 millions d'euros de l'exercice précédent.



Une structure financière transformée



Grâce à une levée de fonds de 6,9 millions d'euros durant l'été 2025 et un désendettement bancaire actif, le groupe a divisé son ratio d'endettement par deux, tombant à 33%.



Cette solidité est renforcée par l'obtention récente, fin mars 2026, d'un financement de la Banque européenne d'investissement (BEI) pouvant atteindre 20 millions d'euros. Ces fonds seront dédiés au futur plan stratégique #Imaging 2030, axé sur l'innovation (intelligence artificielle ADAM, technologie nanotubes de carbone).



Perspectives 2026 : Surperformer malgré les turbulences



Si le début d'année 2026 pourrait pâtir d'un ralentissement conjoncturel en Europe et au Moyen-Orient, DMS Group affiche sa confiance. La direction vise une nouvelle année de croissance en s'appuyant sur le déploiement de la solution Onyx (mobile de radiologie nouvelle génération) dès le 2e trimestre 2026, sur l'accélération des partenariats en marque blanche aux USA (Carestream, Fujifilm) et sur la poursuite des livraisons en Ukraine.