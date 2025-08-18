Diagnostic Medical Systems (DMS) est le leader français du développement, de la conception et de la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie numérique et conventionnelle ainsi qu'à l'ostéodensitométrie. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles : - vente d'équipements de radiologie et d'ostéodensitomètres : unités de radiologie mobiles, tables à panneaux flottants, amplificateurs mobiles de bloc opératoire, ostéodensitomètres à ultrasons (destinés à la reconstitution de la microarchitecture de l'os) et à rayons X (destinés à la mesure de la densité osseuse), etc. Par ailleurs, le groupe propose des activités de distribution et de maintenance des appareils ; - développement de solutions de biotechnologies : dans les domaines du traitement de l'arthrose et de la médecine régénératrice. La commercialisation des produits et services est principalement assurée par des revendeurs exclusifs. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (58,5%), Amérique du Nord et Amérique du Sud (17,3%), Asie (10,5%), Afrique (5,7%), Moyen Orient (4,4%), Océanie (1,3%) et autres (2,3%).