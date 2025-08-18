Dans la continuité de l'accord de principe du 2 juillet, DMS Group annonce la finalisation d'un partenariat stratégique avec la société taiwanaise InnoLux et sa filiale InnoCare Optoelectronics, ainsi que l'entrée à son capital de Bpifrance et NextStage AM.
La société affirme ainsi 'son ambition de devenir la plateforme industrielle de référence en Europe dans le domaine de l'imagerie médicale intégrée verticalement, en alliant souveraineté technologique, innovation logicielle et excellence industrielle'.
D'un montant total brut d'environ 6,9 millions d'euros, l'opération d'augmentation de capital se traduit par l'émission d'un nombre total de 5.798.319 actions ordinaires nouvelles, au prix unitaire de souscription de 1,19 euro.
Ces nouvelles prises de participation renforcent un actionnariat stratégique solide et équilibré, composé d'InnoLux et d'InnoCare, de Verso Capital, de Bpifrance et de NextStage AM, appelés à représenter post opération plus de 40% du capital.
Diagnostic Medical Systems (DMS) est le leader français du développement, de la conception et de la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie numérique et conventionnelle ainsi qu'à l'ostéodensitométrie. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :
- vente d'équipements de radiologie et d'ostéodensitomètres : unités de radiologie mobiles, tables à panneaux flottants, amplificateurs mobiles de bloc opératoire, ostéodensitomètres à ultrasons (destinés à la reconstitution de la microarchitecture de l'os) et à rayons X (destinés à la mesure de la densité osseuse), etc. Par ailleurs, le groupe propose des activités de distribution et de maintenance des appareils ;
- développement de solutions de biotechnologies : dans les domaines du traitement de l'arthrose et de la médecine régénératrice.
La commercialisation des produits et services est principalement assurée par des revendeurs exclusifs.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (58,5%), Amérique du Nord et Amérique du Sud (17,3%), Asie (10,5%), Afrique (5,7%), Moyen Orient (4,4%), Océanie (1,3%) et autres (2,3%).