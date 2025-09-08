NextStage AM, agissant pour le compte de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 27 août, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Diagnostic Medical Systems (DMS) et détenir alors 9,14% du capital et 9,05% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à une augmentation de capital de DMS. La société de gestion a précisé détenir, au 5 septembre, 9,14% du capital et 8,81% des droits de vote de ce fournisseur de solutions d'imagerie médicale.
DMS : NextStage AM dépasse les 5%
Publié le 08/09/2025 à 16:00
