Dolf van den Brink va quitter la tête de Heineken fin mai
Heineken annonce que son CEO et président du directoire Dolf van den Brink a fait part au conseil de surveillance de sa décision de quitter ses fonctions le 31 mai 2026, après près de 6 années à la tête du brasseur néerlandais.
"Après plus de 28 années passées au sein de Heineken, je pense que c'est désormais le bon moment pour un changement à la direction alors que l'entreprise se prépare à une nouvelle phase de sa stratégie EverGreen", explique Dolf van den Brink.
Le conseil de surveillance va désormais initier un processus de recherche pour désigner un successeur. Dolf van den Brink a accepté de rester disponible pour le groupe en tant que conseiller pour une période de 8 mois à partir du 1er juin prochain.
Heineken N.V. est un groupe agroalimentaire spécialisé dans le brassage de bières sous les marques Heineken et Amstel. En 2024, le groupe a brassé 240,7 millions d'hectolitres de bières. Il dispose de 181 brasseries, malteries et sites de production de cidres dans plus de 70 pays.
En outre, Heineken N.V. commercialise des marques régionales et nationales comme Birra Moretti, Bulmer Cruzcampo, Dos Equis, Foster's, Kingfisher, Newcastle Brown Ale, Ochota, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger et Zywiec.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (38,7%), Amériques (34%), Asie-Pacifique (13,8%) et Moyen Orient et Afrique (13,5%).
