Dolf van den Brink va quitter la tête de Heineken fin mai

Heineken annonce que son CEO et président du directoire Dolf van den Brink a fait part au conseil de surveillance de sa décision de quitter ses fonctions le 31 mai 2026, après près de 6 années à la tête du brasseur néerlandais.

"Après plus de 28 années passées au sein de Heineken, je pense que c'est désormais le bon moment pour un changement à la direction alors que l'entreprise se prépare à une nouvelle phase de sa stratégie EverGreen", explique Dolf van den Brink.



Le conseil de surveillance va désormais initier un processus de recherche pour désigner un successeur. Dolf van den Brink a accepté de rester disponible pour le groupe en tant que conseiller pour une période de 8 mois à partir du 1er juin prochain.