Dolfines s'allie à AsiaEdge et cible le marché de la formation professionnelle en Asie

Le groupe français accélère son déploiement international via sa filiale Aegide International, en signant un accord stratégique de trois ans visant à couvrir plus de 45 pays.

Dolfines, société de conseil en excellence opérationnelle, a annoncé la signature d'un partenariat stratégique entre sa filiale Aegide International et AsiaEdge, expert de la formation énergétique en Asie-Pacifique.



Cet accord de 36 mois, effectif depuis le 1er décembre 2025, cible le déploiement de programmes de formation en Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE), ainsi que dans les secteurs du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables (éolien et solaire).



AsiaEdge pilotera le marketing et la logistique dans des zones clés incluant la Chine, l'Inde et les pays du Golfe. Aegide International apportera son ingénierie pédagogique et ses accréditations internationales.



Adrien Bourdon-Feniou, président de Dolfines, souligne que cette alliance permet de "fournir des réponses concrètes aux défis des professionnels de la région" grâce à une expertise à haute valeur ajoutée. Le partenariat est déjà opérationnel sur des modules spécifiques comme la maintenance éolienne.



Dolfines a reculé de 4,6% aujourd'hui à Paris et affiche un repli proche de 14% sur un an.





