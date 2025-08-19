Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Dollar General avec un objectif de cours rehaussé de 3% à 130 dollars, dans une note sectorielle consacrée aux groupes de distribution à bas prix aux Etats-Unis.
'La fréquentation des magasins chez Dollar General s'est améliorée au deuxième trimestre par rapport au premier, ce qui nous parait de bon augure pour sa prochaine publication trimestrielle', indique le broker.
Aussi, Jefferies remonte son hypothèse de croissance des ventes à 4,8% et laisse son estimation de BPA à 1,63 dollar (contre des consensus de 4,6% et 1,58 dollar). Il s'attend en outre à ce que la direction relève légèrement ses objectifs annuels.
Dollar General : objectif de cours rehaussé chez Jefferies
Publié le 19/08/2025 à 15:28
