Dollar General Corporation est spécialisé dans la distribution à prix réduits de produits de grande consommation. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits de consommation (82,2%) : produits d'hygiène et de nettoyage (serviettes en papier, papiers hygiéniques, sacs de poubelle, etc.), produits alimentaires et boissons, produits de soins personnels et de beauté (savons, shampoings, dentifrices, parfums, cosmétiques, etc.), médicaments OTC, et produits animaliers ; - produits saisonniers (10%) : articles de décoration, jouets, piles, cartes de voeux, produits de papeterie, articles de jardinage, fournitures de bureau, etc. ; - articles domestiques (5,1%) : articles de cuisine, petits appareils électroménagers, ampoules, cadres, bougies, produits de salles de bain, etc. ; - vêtements et accessoires (2,7%) : vêtements pour hommes, femmes et enfants, sous-vêtements, chaussures, sacs, etc. A fin janvier 2025, le groupe dispose d'un réseau de 20 594 magasins implantés aux Etats-Unis.