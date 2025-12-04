A l'occasion de sa publication trimestrielle, Dollar General indique relever ses objectifs pour 2025 pour viser désormais un BPA entre 6,30 à 6,50 dollars, à comparer à une fourchette cible précédente qui allait de 5,80 à 6,30 USD.
De même, le groupe de distribution à bas prix anticipe maintenant une croissance de ses ventes de 4,7 à 4,9% (au lieu de 4,3 à 4,8% en estimations précédentes), dont une progression de 2,5 à 2,7% à surface comparable (et non plus de 2,1 à 2,6%).
La société rehausse ses attentes "principalement pour refléter sa surperformance au 3e trimestre ainsi que ses perspectives améliorées pour le reste de l'année, tout en tenant compte du potentiel d'incertitude lié au comportement des consommateurs".
Sur son 3e trimestre comptable, Dollar General publie un BPA en augmentation de 43,8% à 1,28 dollar, dépassant ainsi nettement le consensus, avec des ventes en hausse de 4,6% à 10,6 milliards (+2,5% à magasins comparables).
Par ailleurs, le groupe indique prévoir d'exécuter environ 4730 projets immobiliers l'année prochaine, dont l'ouverture d'environ 460 nouveaux magasins, la rénovation d'environ 4250 magasins et la relocalisation de 20 magasins.
Dollar General Corporation est spécialisé dans la distribution à prix réduits de produits de grande consommation. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de consommation (82,2%) : produits d'hygiène et de nettoyage (serviettes en papier, papiers hygiéniques, sacs de poubelle, etc.), produits alimentaires et boissons, produits de soins personnels et de beauté (savons, shampoings, dentifrices, parfums, cosmétiques, etc.), médicaments OTC, et produits animaliers ;
- produits saisonniers (10%) : articles de décoration, jouets, piles, cartes de voeux, produits de papeterie, articles de jardinage, fournitures de bureau, etc. ;
- articles domestiques (5,1%) : articles de cuisine, petits appareils électroménagers, ampoules, cadres, bougies, produits de salles de bain, etc. ;
- vêtements et accessoires (2,7%) : vêtements pour hommes, femmes et enfants, sous-vêtements, chaussures, sacs, etc.
A fin janvier 2025, le groupe dispose d'un réseau de 20 594 magasins implantés aux Etats-Unis.
