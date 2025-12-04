Dollar General a relevé jeudi ses prévisions de bénéfice annuel après avoir dépassé les attentes au troisième trimestre, soutenu par une demande solide dans ses magasins discount. L’enseigne a bénéficié à la fois de ses efforts en matière de réduction des coûts et de meilleure gestion des stocks, ainsi que d’un afflux de consommateurs en quête de bonnes affaires dans un contexte économique incertain. L’action gagne plus de 11% en séance, portant sa progression annuelle à près de 45%.
L’entreprise anticipe désormais un bénéfice par action compris entre 6,30 et 6,50 dollars pour l’exercice, contre une estimation précédente allant de 5,80 à 6,30 dollars. Les ventes à magasins comparables sont attendues en hausse de 2,5% à 2,7%, au lieu de 2,1% à 2,6% auparavant. Ce redressement intervient alors que les enseignes à bas prix, comme Dollar Tree ou Walmart, séduisent un public de plus en plus large, y compris des ménages plus aisés, en raison de la hausse du coût de la vie et des incertitudes sur l’emploi.
Dollar General s’appuie sur une politique tarifaire agressive, avec environ 25% de ses produits vendus à 1 dollar ou moins, afin de conserver sa clientèle à faibles revenus. Le directeur général Todd Vasos estime que la combinaison de valeur et de praticité positionne le groupe pour gagner des parts de marché sur l’ensemble des segments. Au troisième trimestre, l’entreprise a enregistré un bénéfice de 1,28 dollar par action, contre 95 cents attendus, pour un chiffre d’affaires de 10,65 milliards de dollars, légèrement au-dessus des prévisions. Le groupe entend désormais ralentir son expansion physique pour se concentrer sur l’amélioration de l’expérience client et la rentabilité.
Dollar General Corporation est spécialisé dans la distribution à prix réduits de produits de grande consommation. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de consommation (82,2%) : produits d'hygiène et de nettoyage (serviettes en papier, papiers hygiéniques, sacs de poubelle, etc.), produits alimentaires et boissons, produits de soins personnels et de beauté (savons, shampoings, dentifrices, parfums, cosmétiques, etc.), médicaments OTC, et produits animaliers ;
- produits saisonniers (10%) : articles de décoration, jouets, piles, cartes de voeux, produits de papeterie, articles de jardinage, fournitures de bureau, etc. ;
- articles domestiques (5,1%) : articles de cuisine, petits appareils électroménagers, ampoules, cadres, bougies, produits de salles de bain, etc. ;
- vêtements et accessoires (2,7%) : vêtements pour hommes, femmes et enfants, sous-vêtements, chaussures, sacs, etc.
A fin janvier 2025, le groupe dispose d'un réseau de 20 594 magasins implantés aux Etats-Unis.
