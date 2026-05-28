À l'occasion de sa publication trimestrielle, Dollar Tree fait part d'un relèvement de sa prévision de BPA ajusté des activités poursuivies pour l'ensemble de son exercice 2026-2027, l'anticipant désormais dans une fourchette cible allant de 6,70 à 7,10 USD.
Toujours pour l'année comptable en cours, le groupe de distribution à prix réduit prévoit maintenant un chiffre d'affaires issu des activités poursuivies se situant entre 20,5 et 20,7 MdsUSD, sur la base d'une croissance des ventes nettes à magasins comparables comprise entre 3% et 4%.
Au titre de son 1er trimestre 2026-2027, Dollar Tree dévoile un BPA ajusté en croissance de 38% à 1,74 USD, dépassant d'environ 12% le consensus de marché, avec une marge opérationnelle ajustée accrue de 110 points de base par rapport à la même période un an auparavant.
Son chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 7,2% pour atteindre 5 MdsUSD, dont une croissance de 3,5% des ventes à magasins comparables, la hausse de 4,5% du ticket moyen ayant largement compensé une baisse de 1% de la fréquentation.
"Nous avons continué à faire avancer notre plan stratégique : un assortiment plus pertinent, une gestion des coûts agile, une connexion client plus solide et une croissance des nouveaux magasins associée à l'amélioration des conditions de magasin", explique son CEO Mike Creedon.
Dollar Tree, Inc. est le n° 1 américain de la distribution à prix réduits. Le groupe propose des produits de consommation (alimentaires, produits de confiserie, produits d'hygiène, de beauté et de soins personnels, articles de papeterie, etc.), des vêtements, des articles électroniques et des produits saisonniers (produits liés aux fêtes de Pâques, d'Halloween et de Noël).
Au 31/01/2026, le groupe dispose d'un réseau de 9 282 magasins d'escompte, sous les enseignes Dollar Tree et Dollar Tree Canada implantés aux Etats-Unis (9 007) et au Canada (275).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.