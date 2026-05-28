Dollar Tree relève ses objectifs annuels

À l'occasion de sa publication trimestrielle, Dollar Tree fait part d'un relèvement de sa prévision de BPA ajusté des activités poursuivies pour l'ensemble de son exercice 2026-2027, l'anticipant désormais dans une fourchette cible allant de 6,70 à 7,10 USD.

Toujours pour l'année comptable en cours, le groupe de distribution à prix réduit prévoit maintenant un chiffre d'affaires issu des activités poursuivies se situant entre 20,5 et 20,7 MdsUSD, sur la base d'une croissance des ventes nettes à magasins comparables comprise entre 3% et 4%.



Au titre de son 1er trimestre 2026-2027, Dollar Tree dévoile un BPA ajusté en croissance de 38% à 1,74 USD, dépassant d'environ 12% le consensus de marché, avec une marge opérationnelle ajustée accrue de 110 points de base par rapport à la même période un an auparavant.



Son chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 7,2% pour atteindre 5 MdsUSD, dont une croissance de 3,5% des ventes à magasins comparables, la hausse de 4,5% du ticket moyen ayant largement compensé une baisse de 1% de la fréquentation.



"Nous avons continué à faire avancer notre plan stratégique : un assortiment plus pertinent, une gestion des coûts agile, une connexion client plus solide et une croissance des nouveaux magasins associée à l'amélioration des conditions de magasin", explique son CEO Mike Creedon.