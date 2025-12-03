Dollar Tree indique relever sa prévision de BPA ajusté des activités poursuivies pour l'exercice en cours, l'attendant désormais de 5,60 à 5,80 dollars, à comparer à 5,32-5,72 dollars en fourchette-cible il y a trois mois.
Le groupe de distribution à bas prix justifie ce relèvement par la prise en compte de l'environnement opérationnel actuel, mais aussi par les rachats d'actions pour 1,5 milliard de dollars effectués depuis le début de l'année.
En termes d'activité, Dollar Tree resserre ses prévisions de ventes pour 2025, les attendant désormais entre 19,35 et 19,45 MdsUSD, avec une croissance des ventes à magasins comparables maintenant attendue de 5 à 5,5%.
Sur son 3e trimestre, il a réalisé un BPA ajusté en hausse de 12% à 1,21 USD, ainsi qu'un profit opérationnel ajusté en augmentation de 4,1% à 345 MUSD pour des ventes en croissance de 9,4% (+4,2% à surface comparable) à 4,7 MdsUSD.
"Notre stratégie multi-prix a généré une forte dynamique dans notre activité au 3e trimestre et nous a permis d'atteindre un record historique pour la saison d'Halloween", met en avant son CEO Mike Creedon.
Dollar Tree, Inc. est le n° 1 américain de la distribution à prix réduits. Le groupe propose des produits de consommation (alimentaires, produits de confiserie, produits d'hygiène, de beauté et de soins personnels, articles de papeterie, etc.), des vêtements, des articles électroniques et des produits saisonniers (produits liés aux fêtes de Pâques, d'Halloween et de Noël).
Au 01/02/2025, le groupe dispose d'un réseau de 8 881 magasins d'escompte, sous les enseignes Dollar Tree et Dollar Tree Canada implantés aux Etats-Unis (8 628) et au Canada (253).
