Dollar Tree remonte ses objectifs pour l'exercice

En marge de sa publication trimestrielle, Dollar Tree indique remonter sa fourchette cible annuelle de BPA ajusté à 5,32-5,72 dollars, pour tenir compte des perspectives d'exploitation actuelles et des rachats d'actions pour plus d'un milliard de dollars depuis le début de l'année.



Le groupe de distribution à bas prix augmente aussi ses prévisions de ventes nettes pour l'exercice 2025, les attendant désormais entre 19,3 et 19,5 MdsUSD, avec une croissance des ventes à magasins comparables de 4 à 6%.



Dollar Tree a réalisé un BPA ajusté lié aux activités poursuivies en croissance de 13,2% à 0,77 USD sur son deuxième trimestre 2025, pour des ventes en hausse de 12,3% à 4,6 MdsUSD. A magasins comparables, elles ont augmenté de 6,5%.



'La forte croissance des ventes, la surperformance des marges et les gains de parts de marché que Dollar Tree a réalisés dans un contexte économique de plus en plus difficile renforcent sa position unique dans le paysage actuel', commente son CEO Mike Creedon.