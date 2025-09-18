Dominique Lefbvre est un homme d'affaires français qui a été à la tête de 14 entreprises différentes. Il est Président de Rue la Botie SAS, Président du Crédit Agricole SA, Président de la Fondation Nationale du Crédit Agricole, Président de Sacam Participations SAS, Président de la Caisse Rgionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France et Président de Sacam International SAS (qui sont toutes des filiales de Rue la Botie SAS), Président du Gecam GIE, Président de Sacam Fia-Net Europe, Président de Sacam Realisation et Président de la Fondation Crdit Agricole Solidarite Et Developpement. M. Lefbvre est également Président de la Commission des Finances de la Chambre d'Agriculture d'Eure-et-Loir, Gérant de l'EARL de Villiers-le-Bois, Membre de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture, Membre du Conseil de l'Agriculture Française et Gérant de SACAM Mutualisation SNC et siège au conseil d'administration de 5 autres sociétés. M. Lefbvre était auparavant Président d'Adicam SARL, Président de Pleinchamp SAS, Président de Sacam Immobilier SAS, Membre du Conseil conomique, Social et Environnemental et Président de la Confédération Nationale de la Mutualit, de la Coopration Et.