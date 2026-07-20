La chaîne américaine de pizzas, dont le titre avance de 7% en avant-Bourse, a publié un chiffre d'affaires trimestriel légèrement supérieur aux attentes de Wall Street, la bonne tenue de son activité de chaîne d'approvisionnement ayant compensé le ralentissement de la demande dans ses restaurants, où les consommateurs continuent de limiter leurs dépenses discrétionnaires.
Au deuxième trimestre, le groupe américain a fait état d'un bénéfice par action de 4,07 dollars, contre un consensus de 4,17 dollars et enregistré un chiffre d'affaires de 1,19 milliard de dollars, en hausse de 4,3% sur un an, contre un consensus de 1,18 milliard de dollars. Cette performance repose principalement sur la croissance de 6,5% des revenus de sa division de chaîne d'approvisionnement, à 731,7 millions de dollars.
Cette activité, qui fournit aux restaurants franchisés et aux établissements exploités en propre les ingrédients, la pâte à pizza et les équipements nécessaires à leur fonctionnement, a bénéficié d'une hausse des volumes de commandes ainsi que d'une augmentation de 2,2% du prix du panier alimentaire, reflétant une inflation modérée des matières premières.
L'activité des restaurants est en revanche restée peu dynamique. Aux Etats-Unis, les ventes à périmètre comparable n'ont progressé que de 0,1% au cours du trimestre clos le 14 juin, contre une hausse de 0,62% attendue par les analystes. Un an plus tôt, elles avaient augmenté de 3,4%.
Cette croissance des ventes comparables aux Etats-Unis est la plus faible enregistrée par Domino's depuis cinq trimestres, dans un contexte marqué par le coût élevé de la vie et un marché du travail américain moins porteur, qui freinent les dépenses de restauration.
A l'international, les ventes à périmètre comparable ont reculé de 0,1%, alors que le marché anticipait une progression de 0,5%. Elles avaient augmenté de 2,4% un an auparavant.
Domino's Pizza, Inc. est la 1re chaîne mondiale de livraison de pizzas. Le groupe propose également des produits de consommation rapide (sandwichs, pâtes, accompagnements de pain, salades, desserts, boissons, etc.). Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation et gestion de centres d'approvisionnement (60,5%) : centres de fabrication de pâte, de fabrication de croûtes minces, d'approvisionnement alimentaire, de transformation des légumes, de fourniture d'équipements, etc. A fin 2024, Domino's Pizza, Inc. dispose de 27 centres implantés aux Etats-Unis (22) et au Canada (5) ;
- exploitation de restaurants aux Etats-Unis (32,8%) : activité assurée, à fin 2024, au travers de 7 014 points de vente, dont 6 722 franchisés et 292 détenus en propre ;
- exploitation de restaurants à l'international (6,8%) : détention de 14 352 franchises.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.