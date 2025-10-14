Domino’s Pizza a publié mardi des résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre, soutenus par une stratégie commerciale centrée sur les promotions et les repas abordables, alors que les consommateurs américains restent prudents face à l’inflation. Le bénéfice par action a atteint 4,08 dollars, au-dessus des 3,97 dollars anticipés, tandis que les ventes à périmètre constant aux États-Unis ont progressé de 5,2%, contre 4% prévus par les analystes de LSEG. L’action gagne un peu plus de 1% à l’ouverture de Wall Street.

Le succès du trimestre repose notamment sur la relance de la campagne "Best Deal Ever", offrant des pizzas garnies à 9,99 dollars, et sur l’introduction de nouveaux produits comme la pizza à croûte farcie au parmesan. Le partenariat avec DoorDash a également stimulé la demande en élargissant les canaux de livraison. Cette approche, axée sur la valeur et la fidélisation, a permis à Domino’s de se démarquer d’un secteur de la restauration rapide fragilisé par la baisse du pouvoir d’achat.

À l’international, les ventes à magasins comparables ont progressé de 1,7%, légèrement en dessous des attentes, freinées par une demande inégale au Japon et en Australie. La marge brute des restaurants détenus en propre a reculé de 0,5 point en raison de la hausse du coût des matières premières, notamment du fromage et du porc. Malgré ces pressions, Domino’s confirme son attractivité auprès de consommateurs en quête de bons plans, renforçant sa position sur un marché marqué par la compétition accrue entre grandes enseignes.