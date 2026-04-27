Domino's Pizza sous les attentes au premier trimestre

La chaîne américaine de pizzerias a publié un bénéfice par action de 4,13 dollars au titre du premier trimestre, en recul par rapport aux 4,33 dollars enregistrés un an plus tôt et inférieur au consensus de 4,27 dollars.

Domino's Pizza a dans le même temps déçu sur son activité, avec des ventes à périmètre constant inférieures aux attentes, dans un environnement toujours marqué par la prudence des consommateurs américains, pénalisés par l'inflation et les incertitudes économiques et géopolitiques.



Dans ce contexte, Domino's a enregistré une progression de 0,9% de ses ventes à périmètre constant aux Etats-Unis, nettement en deçà du consensus de 2,72%, selon les données LSEG. Un an plus tôt, elles avaient reculé d'environ 0,5%.



A l'international, les ventes à périmètre constant ont reculé de 0,4%, là encore sous les attentes des analystes qui anticipaient une hausse de 0,7%.



Domino's a également annoncé un programme de rachat d'actions de 1 milliard de dollars. En février, l'entreprise a indiqué viser une croissance d'environ 3% de ses ventes à périmètre constant aux Etats-Unis en 2026, dans la continuité de l'an dernier, avec une dynamique attendue plus forte au premier semestre.