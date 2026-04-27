Domino's Pizza sous les attentes au premier trimestre
La chaîne américaine de pizzerias a publié un bénéfice par action de 4,13 dollars au titre du premier trimestre, en recul par rapport aux 4,33 dollars enregistrés un an plus tôt et inférieur au consensus de 4,27 dollars.
Domino's Pizza a dans le même temps déçu sur son activité, avec des ventes à périmètre constant inférieures aux attentes, dans un environnement toujours marqué par la prudence des consommateurs américains, pénalisés par l'inflation et les incertitudes économiques et géopolitiques.
Dans ce contexte, Domino's a enregistré une progression de 0,9% de ses ventes à périmètre constant aux Etats-Unis, nettement en deçà du consensus de 2,72%, selon les données LSEG. Un an plus tôt, elles avaient reculé d'environ 0,5%.
A l'international, les ventes à périmètre constant ont reculé de 0,4%, là encore sous les attentes des analystes qui anticipaient une hausse de 0,7%.
Domino's a également annoncé un programme de rachat d'actions de 1 milliard de dollars. En février, l'entreprise a indiqué viser une croissance d'environ 3% de ses ventes à périmètre constant aux Etats-Unis en 2026, dans la continuité de l'an dernier, avec une dynamique attendue plus forte au premier semestre.
Domino's Pizza, Inc. est la 1re chaîne mondiale de livraison de pizzas. Le groupe propose également des produits de consommation rapide (sandwichs, pâtes, accompagnements de pain, salades, desserts, boissons, etc.). Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation et gestion de centres d'approvisionnement (60,5%) : centres de fabrication de pâte, de fabrication de croûtes minces, d'approvisionnement alimentaire, de transformation des légumes, de fourniture d'équipements, etc. A fin 2024, Domino's Pizza, Inc. dispose de 27 centres implantés aux Etats-Unis (22) et au Canada (5) ;
- exploitation de restaurants aux Etats-Unis (32,8%) : activité assurée, à fin 2024, au travers de 7 014 points de vente, dont 6 722 franchisés et 292 détenus en propre ;
- exploitation de restaurants à l'international (6,8%) : détention de 14 352 franchises.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.