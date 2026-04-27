Domino's Pizza sous pression après des résultats trimestriels décevants
Plus fort repli du S&P 500, la chaîne américaine de pizzerias chute de plus de 9% après avoir déçu au premier trimestre dans un environnement à la fois plus concurrentiel et moins porteur sur le plan macroéconomique.
Dans le détail, le BPA s'affiche à 4,13 dollars, en recul par rapport aux 4,33 dollars enregistrés un an plus tôt et inférieur au consensus de 4,27 dollars.
Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 1,15 milliard de dollars, légèrement sous les 1,16 milliard attendus. Aux Etats-Unis, les ventes à périmètre comparable progressent de 0,9%, contre 2,6% anticipé, tandis qu'elles reculent de 0,4% à l'international à taux de change constant, alors qu'une hausse de 0,7% était attendue. L'EBIT ressort en revanche légèrement au-dessus des attentes à 230,4 millions de dollars (227,2 millions attendus).
"La dynamique s'annonce d'autant plus complexe que les bases de comparaison deviennent progressivement plus exigeantes, après une année 2025 marquée par une montée en puissance de la croissance trimestrielle. Par ailleurs, les effets positifs de certaines initiatives lancées l'an dernier, comme la Stuffed Crust Pizza ou le partenariat avec DoorDash, commencent à s'atténuer. Dans ce contexte, si la pression sur les ventes comparables persiste, Domino's pourrait être amené à accélérer son expansion en augmentant le rythme d'ouverture de nouveaux points de vente, afin de capter les opportunités liées aux fermetures attendues chez ses principaux concurrents", souligne Bernstein.
Depuis le début de l'année, l'action de la firme américaine recule de près de 20%.
Domino's Pizza, Inc. est la 1re chaîne mondiale de livraison de pizzas. Le groupe propose également des produits de consommation rapide (sandwichs, pâtes, accompagnements de pain, salades, desserts, boissons, etc.). Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation et gestion de centres d'approvisionnement (60,5%) : centres de fabrication de pâte, de fabrication de croûtes minces, d'approvisionnement alimentaire, de transformation des légumes, de fourniture d'équipements, etc. A fin 2024, Domino's Pizza, Inc. dispose de 27 centres implantés aux Etats-Unis (22) et au Canada (5) ;
- exploitation de restaurants aux Etats-Unis (32,8%) : activité assurée, à fin 2024, au travers de 7 014 points de vente, dont 6 722 franchisés et 292 détenus en propre ;
- exploitation de restaurants à l'international (6,8%) : détention de 14 352 franchises.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.