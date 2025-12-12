La reconduction des présidents de Fed régionales, annoncée hier, est un nouveau revers pour Donald Trump.

Jeudi, la Fed a annoncé la reconduction des présidents de Fed régionales. Une opération qui passe habituellement sous les radars, mais qui est cette fois très surveillée compte tenu des pressions de Donald Trump.

Chasse aux faucons

Les 7 gouverneurs de la Fed ont approuvé la reconduction de 11 présidents des banques régionales, pour un mandat de cinq ans. Une décision prise à l’unanimité. Ce qui signifie donc que même Stephen Miran, conseiller de la Maison Blanche qui siège temporairement comme gouverneur, a voté pour.

Seul Raphael Bostic n’a pas été renouvelé. Le président de la Fed d’Atlanta avait annoncé qu’il prendrait sa retraite au début de l’année prochaine.

Cette année, la procédure a été conclue plus tôt que lors de toute période depuis au moins 2006, selon les archives de la banque centrale américaine. Un calendrier resserré qui est révélateur de la pression exercée sur les présidents de Fed régionales.

Depuis plusieurs mois, l’administration Trump semble vouloir exercer un contrôle plus important sur ces nominations – à l’instar des gouverneurs, qui sont directement nommés par le président. Le Secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a aussi reproché aux présidents de Fed régionales de ne pas être originaires du district dont ils sont en charge.

S’ils sont dans le viseur de l’exécutif, c’est sans doute parce que ce sont eux qui sont les plus réticents à baisser les taux. Il y a davantage de faucons parmi eux que parmi les gouverneurs. Cette semaine, les deux votes en faveur d’un statu quo (donc contre la baisse de 25 points de base) sont ceux de Austin Goolsbee (Fed de Chicago) et Jeff Schmid (Kansas City).

La Fed lui échappe

La reconduction des présidents de Fed régionales est en tout cas une nouvelle porte qui se referme dans la tentative de Donald Trump d’exercer un plus grand contrôle sur la Fed.

Plus tôt cette année, il avait licencié la gouverneure Lisa Cook, avant d’être bloquée par la justice. L’administration Trump a ensuite porté l’affaire devant la Cour Suprême. L’audience devrait avoir lieu en janvier.

Mais il semble peu probable que Donald Trump ait in fine la possibilité de licencier des responsables de la Fed. Plus tôt cette année, les juges de la Cour suprême avaient rendu un avis sur la révocation de responsables d’agences indépendantes, dans lequel ils avaient indiqué que "la Réserve fédérale est une entité quasi-privée au statut unique".

Ces tentatives de Donald Trump laissaient craindre une perte d’indépendance de la Fed. L’indépendance qui est pourtant un actif clé pour une banque centrale. Mais pour l’heure les gardes fous semblent suffisants pour éviter ce risque.

Enfin, ce qu’a encore montré le dernier meeting, c’est que la Fed est divisée. Nous sommes à une période où il y a des risques à la hausse sur les deux parties du mandat (inflation et chômage). Certains membres s’inquiètent davantage de la hausse de l’inflation et d’autres de la hausse du chômage.

Dans ce contexte, même un président de la Fed nommé par Donald Trump ne peut pas à lui seul délivrer les baisses de taux voulues par le président. C’est d’ailleurs ce que reconnaissait Scott Bessent récemment : "le président de la Réserve fédérale a la possibilité de lancer la discussion, mais en fin de compte, il ne dispose que d'une voix."