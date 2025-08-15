Pas une semaine ne passe sans que Donald Trump ne mette la pression sur Jerome Powell pour baisser les taux d'intérêt. Mais entre les menaces sur l'indépendance de la Fed et des baisses d'impôts qui creusent le déficit, les taux longs pourraient remonter même si la Réserve fédérale assouplit la politique monétaire.

C’est un des grands objectifs de l’administration Trump : faire baisser les taux d’intérêt. Des taux élevés qui coûtent "une fortune" au gouvernement, comme il le répète souvent. On peut lui donner raison sur ce point puisque les intérêts de la dette devraient approcher cette année les 1000 milliards de dollars.

L’autre problème que pose des taux élevés, c’est pour le marché immobilier. En effet, les taux sur les prêts hypothécaires (mortgages) suivent l’évolution des taux longs. Dans leur sillage, les taux des mortgages sont donc nettement remontés ces dernières années. Aujourd’hui, le taux moyen à 30 ans est autour de 6.5%. Ce qui rend l’accès à la propriété difficile pour de nombreux ménages américains, et notamment pour les primo-accédants (ceux qui ne possèdent pas déjà un bien).

Sources : Freddie Mac, Federal Reserve Economic Database

Il y a donc un double intérêt à faire baisser les taux. D’abord réduire la pression sur les finances publiques et politiquement faciliter l’accès à la propriété aux classes moyennes.

Chacun son métier

L’objectif est donc affiché clairement et il y a un rationnel derrière. Mais est-ce que les politiques mises en place vont dans le sens de l’objectif recherché ?

A ce stade, il convient de bien distinguer les taux courts et les taux longs. Les taux courts (dont la référence est le 2 ans) dépendent essentiellement de la Fed et des anticipations de marché sur l’évolution de ses taux directeurs. Les taux longs (le 10 ans est ici la référence) dépendent eux des anticipations de croissance, d’inflation, et de la prime de terme. La prime de terme est le supplément de rémunération que les investisseurs exigent pour détenir une obligation (à 10 ans ou plus) plutôt que de rouler sa position chaque année.

Les taux longs réagissent donc aux problématiques de déficit. Plus un état est endetté, plus il y a de doutes sur sa capacité à terme à rembourser ses créanciers. Tout cela se traduit par une prime plus importante et donc des taux plus élevés.

Si on simplifie un peu les choses, les taux courts c’est la politique monétaire, les taux longs c’est la politique budgétaire.

Or, Donald Trump fait tout pour tordre le bras à la Fed et in fine obtenir des baisses de taux directeurs. Des baisses de taux derrière lesquelles le marché a fini par se ranger. Le 2 ans est environ 50 à 60 points de base en-dessous des niveaux de début d’année.

Mais dans le même temps, le Congrès a voté un plan de baisse d’impôts qui va alourdir le déficit de 3 400 milliards de dollars sur 10 ans, ce qui évidemment est plutôt de nature à pousser les taux longs à la hausse (du moins à terme puisque le 10 ans a également baissé mais moins que les 2 ans. Résultat, l’écart entre ces deux échéances s’accroit (on parle de pentification de la courbe).

Ecart entre le 10 ans et le 2 ans. Source : Bloomberg

Le Trésor contraint de jouer court

Tout cela contraste avec la position affichée en février par Scott Bessent : "lui (Trump) et moi sommes concentrés sur le 10 ans". Traduction leur rôle est de s’occuper de la partie longue, quand la Fed doit s’occuper de la partie courte.

Une baisse des taux longs qui devait ensuite permettre au Trésor d’émettre davantage sur les maturités longues. En effet, Janet Yellen, qui occupait le poste de Secrétaire au Trésor sous Joe Biden, avait pris la décision d’émettre plus de Treasuries sur la partie courte ; l’idée étant que la remontée des taux était temporaire et que le Trésor ne souhaitait pas bloquer des rendements élevés sur plusieurs années.

Une stratégie critiquée à l’époque, notamment par un certain…Scott Bessent. Mais aujourd’hui, il est contraint de poursuivre la stratégie de l’équipe précédente. Le Trésor américain a indiqué fin juillet qu’il n’augmenterait pas la taille des émissions sur la partie longue.

Et si l’histoire se répétait ?

L’année dernière, la Fed a entamé son cycle de baisse de taux en septembre. Sur les trois dernières réunions de l’année, la Réserve fédérale a réduit ses taux de 100 points de base. Mais dans le même temps le 10 ans est remonté…d’environ 100 points de base.

Evolution des Fed funds (blanc) et du 10 ans (bleu). Source : Bloomberg

Pourquoi ? Parce que lorsque la Fed a commencé à baisser les taux, il y avait des craintes sur la croissance. Mais ensuite de solides statistiques économiques et la réélection de Donald Trump ont fait remonter les anticipations de croissance et d’inflation.

On pourrait tout à fait imaginer un schéma similaire dans les mois à venir. Une Fed qui sous l’influence grandissante de Donald Trump baisse les taux, mais des taux longs qui remontent parce que l’indépendance de la Fed est remise en question ou parce que les inquiétudes sur le déficit reprennent le dessus.