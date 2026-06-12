Donald Trump et SpaceX suscitent l'enthousiasme des places européennes

Les Bourses européennes manifestent clairement leur enthousiasme ce vendredi, portées par de nouveaux espoirs d'un accord au Moyen-Orient grâce à des propos optimistes de Donald Trump, mais aussi par la perspective de l'introduction en Bourse historique de SpaceX outre-Atlantique, prévue dans quelques heures.

Un peu avant 10h30, le CAC 40 parisien affiche une envolée de 2,3% vers 8 387 points, en ligne avec la progression signée par l'Euro Stoxx 50, tandis que le DAX 40 de Francfort grimpe de 2,1% et que le FTSE 100 de Londres n'avance que de 1,3%.



Le moral porté par les espoirs d'un accord au Moyen-Orient...



Jeudi soir, Donald Trump a déclaré avoir décidé d'annuler de nouvelles frappes prévues contre l'Iran, évoquant la finalisation de quelques points d'accord et la signature imminente d'un protocole de paix, redonnant ainsi confiance aux investisseurs.



Plus tard, le président des États-Unis a précisé que l'accord entre les États-Unis et l'Iran pourrait être signé ce week-end en Europe, et que le détroit d'Ormuz serait rouvert à la navigation une fois l'accord signé.



"La réaction du marché à cette nouvelle a été rapide, avec une baisse de 2,92% hier pour atteindre 90,38 USD le baril, suivie d'une baisse nocturne de 1,75% à 88,80 USD le baril", mettait en avant Deutsche Bank ce matin.



...et par l'entrée en Bourse de SpaceX en perspective



Outre cette éclaircie sur le front géopolitique, le regain d'optimisme est alimenté par la promesse de débuts boursiers en fanfare pour SpaceX, qui s'annonce comme la plus importante introduction en Bourse de l'histoire avec une valorisation avoisinant les 1 750 MdsUSD.



"Le marché intègre un optimisme extrême quant à la croissance future", prévient Ben Ritchie, responsable des actions des marchés développés chez Aberdeen. "Sur la base des chiffres actuels, cela se traduit par un multiple de chiffre d'affaires proche de trois chiffres", souligne le gérant.



"À titre de comparaison, Nvidia se négocie à environ 20 à 25 fois son chiffre d'affaires, tandis que des géants matures comme Apple se situent plutôt autour de 10 fois. Cela place SpaceX non seulement avec une prime de valorisation, mais dans une orbite totalement différente", relève-t-il.



Un tour de vis monétaire de la BCE bien digéré



Ce contexte permet donc aux places européennes de poursuivre sur leur lancée favorable de la veille, après avoir encaissé sans grande difficulté le tour de vis monétaire décidé par la BCE (+25 points de base sur les trois taux directeurs), une décision qui était largement anticipée.



"Les anticipations de taux à court terme du marché ont légèrement augmenté après la décision de la BCE", note Felix Feather, économiste chez Aberdeen Investments, pour qui les révisions à la hausse des prévisions d'inflation expliquent probablement cette réaction.



Toutefois, il interprète la communication de la BCE comme relativement accommodante, soulignant que "l'accent mis sur la préservation de sa flexibilité va à l'encontre des anticipations de marché qui tablent sur deux nouvelles hausses de taux d'ici la fin de l'année".



"En qualifiant par ailleurs son orientation monétaire de "bien positionnée", la BCE pourrait laisser entendre qu'elle ne prépare pas de nouveau resserrement monétaire à ce stade", ajoute Felix Feather, qui continue donc d'anticiper l'absence de nouvelles hausses de taux cette année.



Dans l'actualité des valeurs...



Sur le front des valeurs à Paris, la chute des cours du pétrole (-3% à 86,4 USD le baril de Brent) profite naturellement à Air France-KLM (+8,1%), en tête du SBF 120, et pénalise au contraire TotalEnergies (-3,8%), lanterne rouge du CAC 40.



Par ailleurs, à l'issue de sa revue trimestrielle des indices de la famille CAC 40, on notera qu'Euronext a annoncé l'inclusion d'Abivax, Ipsen et Soitec au sein de ses indices CAC Next 20 et CAC Large 60, en remplacement d'ADP, Gecina et Valeo.



Par ailleurs, Maurel & Prom et Mersen feront leur entrée au SBF 120, au détriment d'Elior Group et de Nexity. Ces différents changements au sein des indices parisiens prendront effet le vendredi 19 juin, après la clôture des marchés.



Figurant parmi les valeurs en tête de l'Euro Stoxx 50, Adyen gagne 5% à Amsterdam, après l'annonce par la fintech d'un accord définitif visant à acquérir la plateforme de facturation d'entreprise Orb, moyennant une contrepartie totale de 335 MUSD.