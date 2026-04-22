Donald Trump fait souffler un vent d'optimisme à Wall Street

Les futures sur le S&P 500 (+0,7%) et le Nasdaq-100 (+0,9%) présagent une ouverture confiante des marchés actions américains ce mercredi, dans le sillage de l'annonce récente par Donald Trump d'une prolongation du cessez-le-feu au Moyen-Orient.

À quelques heures de l'expiration du précédent délai donné par Donald Trump en vue de sceller un accord, le président américain a annoncé mardi soir avoir prolongé le cessez-le-feu en Iran de façon unilatérale, sans toutefois fournir de nouveau délai.



Le locataire de la Maison Blanche expliquait qu'il préférait attendre que le régime islamique formule de nouvelles propositions, même si ce dernier a jugé qu'une deuxième séance de négociations entre l'Iran et les Etats-Unis était une "perte de temps".



Des analystes restent toutefois prudents à court terme



Si la prolongation de la trêve est de nature à alimenter un optimisme prudent, Sebastian Paris Horvitz, le directeur de la recherche chez La Banque Postale Asset Management, estime peu probable un changement de la dynamique de fond des marchés à court terme.



"Il s'agit non seulement de trouver un terrain d'entente, mais aussi de rassurer les acteurs économiques sur la possibilité d'un chemin vers la normalisation de l'approvisionnement mondial de pétrole et de gaz, avec la réouverture du détroit d'Ormuz", rappelle le stratégiste.



"Une prime de risque géopolitique devrait persister pendant un certain temps", préviennent pour leur part Ben Jones, global head of research, strategy & insights et Ashley Oerth, senior investment strategist chez Invesco.



"Compte tenu du flux d'actualités et de nos probabilités de scénario, nous restons positifs sur les actions et continuons de privilégier les marchés hors Etats-Unis par rapport aux marchés américains", poursuivent-ils.



Kevin Warsh auditionné par le Congrès



"Alors que le Moyen-Orient dominait encore l'attention, celle-ci s'est également tournée vers la Fed mardi, avec l'audition de Kevin Warsh au Congrès en vue de sa nomination comme président de la banque centrale américaine", note par ailleurs Deutsche Bank.



Ce dernier rappelle que Kevin Warsh a cherché à réaffirmer son indépendance, a reconnu que la Fed doit faire face à des "décisions difficiles" à venir, et a soutenu que "les taux pourraient être plus bas si le bilan était plus petit", mais sans calendrier clair.



La saison des résultats se poursuit



L'actualité de la semaine est aussi marquée par la poursuite de la saison des résultats, avec notamment celles du géant informatique IBM, du constructeur de voitures électriques Tesla et du fabricant de puces Texas Instruments prévues ce soir.



En attendant, AT&T a dévoilé ce matin un BPA ajusté de 0,57 USD au titre du 1er trimestre 2026, contre 0,51 USD un an auparavant et alors que les analystes anticipaient en moyenne 0,55 USD, lui permettant de confirmer ses objectifs annuels.



De son côté, Philip Morris International a réduit légèrement sa fourchette cible de BPA ajusté à entre 8,36 et 8,51 USD pour 2026, pour tenir compte d'effets de change, à l'occasion de sa publication pour les 3 premiers mois de l'année.