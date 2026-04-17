Donald Trump fait souffler un vent favorable en Europe

Le temps est au beau fixe à Paris comme sur les autres places européennes, les dernières annonces de Donald Trump faisant souffler un vent favorable. Un peu avant 12h00, le CAC 40 s'inscrit en hausse de l'ordre de 0,6% vers 8 310 points, tandis que l'Euro STOXX 50 affiche un gain de plus de 0,7%.

Les marchés actions saluent l'annonce par Donald Trump de l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre Israël et le Liban, même si Beyrouth accuse l'État hébreu d'avoir déjà violé la trêve, ce qui aurait conduit le Hezbollah à viser des soldats israéliens en représailles.



Plus largement, les investisseurs veulent croire que le rythme cahoteux vers la paix parviendra à se matérialiser par des avancées concrètes dans les jours et semaines à venir, grâce à de nouvelles discussions directes entre Washington et Téhéran.



"Tout porte à croire que nous allons conclure un accord avec l'Iran, et ce sera un bon accord", a déclaré Donald Trump, prédisant une entente "assez rapide" qui pourrait déboucher sur une prolongation du cessez-le-feu actuel de deux semaines.



Avec l'accalmie au niveau géopolitique, les prix du pétrole baissent légèrement vendredi : le Brent recule de 2% vers 96 USD le baril, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) chute de plus de 5% vers 88 USD.



Un "rebond de soulagement tactique", selon Franklin Templeton



"Nous considérons le récent mouvement de marché comme un rebond de soulagement tactique, et non comme une normalisation durable", tempère Stephen Dover, directeur du Franklin Templeton Institute chez Franklin Templeton.



"Les conditions de transport via le détroit d'Ormuz restent loin de la normale", rappelle-t-il, soulignant qu'entre 15% et 20% du pétrole brut, du gaz naturel, des engrais et des produits pétrochimiques mondiaux transitent par ce détroit.



"Dans ce contexte, nous estimons qu'il convient de rester investi, tout en maintenant une discipline stricte en matière de qualité des actifs, de valorisation et de taille des positions", juge le professionnel des marchés.



Stephen Dover conseille cependant de maintenir une exposition large aux actions, voyant "un potentiel de hausse supplémentaire si les bénéfices se maintiennent et que les risques géopolitiques ne se réintensifient pas de manière significative".



L'excédent commercial de la zone euro chute en février



Seule donnée notable de la matinée, l'excédent commercial de la zone euro s'est établi à 7 MdsEUR en février 2026, en baisse sensible par rapport à janvier (12,8 MdsEUR), du fait d'une augmentation de 3,5% des importations, bien plus forte que la hausse de 0,9% des exportations.



Au niveau de l'ensemble de l'UE, le surplus commercial est passé de 10,4 MdsEUR en janvier à 3,7 MdsEUR le mois suivant, une diminution qui traduit un bond de 3,6% des importations, alors que les exportations sont restées presque stables (+0,2%).



Alstom et Ipsos massacrés après leurs publications



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Alstom plonge de 29%, l'équipementier ferroviaire ayant lancé un avertissement à la suite de la publication de ses résultats, marqués par une marge opérationnelle ajustée environ 100 points de base en dessous des prévisions.



De même, Ipsos lâche 14%, le spécialiste des études de marché ayant annoncé un chiffre d'affaires trimestriel plus faible que prévu. Les dirigeants du groupe ont toutefois indiqué s'attendre à une amélioration courant 2026.



Lanterne rouge du CAC 40, Orange perd 3% après l'annonce par l'opérateur télécoms, conjointement avec Free et Bouygues Telecom, d'une nouvelle offre et de leur entrée en négociations exclusives avec Altice France en vue de l'acquisition de SFR.



Ailleurs en Europe, Ericsson parvient à gagner 1% à Stockholm : si l'équipementier télécoms a dévoilé des chiffres décevants au titre de son 1er trimestre, son programme de rachat d'actions semble mettre du baume au coeur des investisseurs.