Entre fin août et début octobre, le président Donald Trump a investi au moins 82 millions de dollars dans des obligations d’entreprises et municipales, selon des déclarations financières rendues publiques samedi par l’Office américain d’éthique gouvernementale. En tout, plus de 175 transactions ont été enregistrées, certaines portant sur des titres émis par des entités publiques, comme des États, comtés ou districts scolaires. En valeur maximale, l’ensemble de ces investissements obligataires pourrait dépasser 337 millions de dollars. Cette stratégie d’investissement s’inscrit dans un contexte où les politiques fédérales mises en œuvre par l’administration Trump bénéficient à plusieurs secteurs concernés.

Parmi les obligations acquises figurent des titres de sociétés technologiques comme Meta, Intel, Broadcom et Qualcomm, de groupes bancaires tels que Goldman Sachs, Morgan Stanley et JP Morgan, ou encore d’enseignes de distribution comme Home Depot et CVS Health. Certaines de ces entreprises ont un lien direct avec les réformes économiques impulsées par la Maison Blanche, comme la déréglementation financière ou les investissements publics dans les semi-conducteurs. La déclaration mentionne également des obligations d’Intel, après une prise de participation étatique dans le groupe. Officiellement, le portefeuille de Trump est géré par un tiers indépendant, et la Maison Blanche affirme que le président respecte toutes les obligations de transparence financière.

Cependant, ces investissements renforcent les inquiétudes persistantes sur de possibles conflits d’intérêts, dans la mesure où Trump continue à percevoir les revenus de ses activités privées, comme le révèle son rapport annuel publié en juin. Ce dernier faisait état de plus de 600 millions de dollars de revenus en 2024, issus notamment de ses parcours de golf, licences de marque et placements en cryptomonnaies. Depuis son retour à la présidence en janvier, Trump a déjà acheté pour plus de 100 millions de dollars d’obligations. Selon Reuters, sa déclaration de juin évaluait ses actifs à au moins 1,6 milliard de dollars.