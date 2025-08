Vendredi, les chiffres de l'emploi ont jeté un doute sur la solidité du marché du travail. Ces statistiques vont aussi à l'encontre du narratif de Donald Trump, qui vante à longueur de journée une économie florissante. Face à ce revers, le président américain reste fidèle à sa stratégie : contre-attaquer plutôt que se dédire.

Les records du S&P500 se sont enchaînés au mois de juillet. A tel point qu’on se demandait ce qui pouvait faire baisser les indices. Ce sont finalement de mauvaises statistiques économiques qui ont rattrapé les marchés. Vendredi, les chiffres de l’emploi ont été marqués par une forte révision à la baisse sur les deux mois précédents, pour un total de 258 000 postes. De quoi susciter l’inquiétude sur un possible affaiblissement du marché du travail. Les indices ont nettement clôturé dans le rouge la première séance d’août.

L’économie américaine a donc créé peu de postes sur les trois derniers mois. Et il faut encore retrancher un emploi : celui de la responsable du Bureau of Labor Statistics, Erika McEntarfer, limogée par Donald Trump vendredi. Le BLS est l’organisme qui compile ce rapport sur l'emploi, ainsi que les données sur les prix à la consommation (CPI) et à la production (PPI).

Le président et son entourage accusent en effet la responsable du BLS de manipuler les chiffres en sa défaveur. "Nous avons besoin de chiffres de l'emploi précis. J'ai ordonné à mon équipe de renvoyer cette responsable politique nommée par Biden, IMMÉDIATEMENT. Elle sera remplacée par quelqu'un de bien plus compétent et qualifié", a déclaré Trump dans un message publié vendredi sur Truth Social.

Protéger le narratif

Si Donald Trump a pris cette décision controversée, c’est essentiellement parce que les chiffres de vendredi ne vont pas dans le sens de son discours triomphaliste, résumé par une phrase qu’il ressort en permanence depuis quelques semaines : "Il y a un an nous avions un pays mort, et maintenant nous sommes le pays le plus dynamique du monde".

En début d’année, il était assez facile pour lui de trouver la parade à de mauvais chiffres. Il se contentait de dire : ce sont des "Biden’s data" (données de Biden). En clair, je viens d’arriver, on ne peut pas me mettre sur le dos la responsabilité de mauvaises statistiques économiques. En l’occurrence d’une inflation jugée trop élevée aux yeux des Américains. Une position qui pouvait se justifier puisqu’il y a évidemment une certaine inertie dans ces chiffres.

Mais désormais, Donald Trump a passé le cap des six mois à la Maison Blanche et cet argument n’est plus entendable. Il faut donc trouver un nouveau bouc émissaire pour éviter que sa responsabilité soit pointé du doigt. Rien de tel pour cela qu’une fonctionnaire nommée par Joe Biden. D’où le licenciement de la responsable du BLS.

La qualité des données en question

Sur le fond de l’affaire, les révisions de vendredi font état d’un décalage important, mais ce n’est pas un fait nouveau et c’est inhérent à la méthodologie de ces rapports. Au fur et à mesure du temps, le Bureau of Labor Statistics collecte davantage de données et les intègre pour affiner ses estimations.

Les chiffres sont donc amenés à être révisés par rapport aux premières lectures. Mais depuis quelques années, le décalage entre les premières estimations et les chiffres finaux est devenu significatif.

Cet écart s’explique probablement par deux raisons. La première, c’est la baisse des moyens alloués au BLS. Selon les calculs de Bloomberg, son budget ajusté de l’inflation a baissé de 20% depuis 2010. Le budget 2026 prévoit encore 8% de baisse. C’est une tendance globale aux Etats-Unis et ailleurs : les gouvernements réduisent les moyens accordés aux agences statistiques, parce que c’est un des postes les plus faciles à couper politiquement, le risque de manifestations massives est limité.

La deuxième raison, c’est la baisse des taux de réponse aux enquêtes. Avant la pandémie, le taux de réponse pour les enquêtes du BLS sur l’emploi était d’environ 60%. Il est désormais d’un peu plus de 40%.

Source : Bureau of Labor Statistics

Il y a donc un sujet de qualité des données, mais qui ne vient pas de quelconques manœuvres partisanes de l’administration précédente.

Or politiser le sujet, ce que fait Donald Trump aujourd’hui, est un jeu extrêmement dangereux. C’est Neil Dutta, chef économiste de Renaissance macro, qui le résume parfaitement : "Ne tirez pas sur le messager. Les statistiques américaines représentent le gold standard. Les remettre en question juste parce qu’elles vous disent quelque chose que vous n’aimez pas sape la confiance des marchés".