Donald Trump a haussé le ton contre la Chine, en évoquant les remontées de plusieurs pays "extrêmement irrités" par l'hostilité commerciale de la chine. Ce regain de tension dans les relations entre les deux pays a fait reculer les indices brutalement en Europe et à Wall Street. Le Président américain a fait savoir que son administration planche sur des mesures de rétorsions tarifaires massives.

Le S&P 500 s'est enfoncé de 0,7% peu après l'annonce, avec une accélération de la volatilité telle qu'on ne l'a pas vue depuis longtemps.

Le S&P 500 a brutalement décroché peu avant17h00

Sur Truth Social, Donald Trump a notamment écrit "Des choses très étranges se passent en Chine !", en évoquant les restrictions à l'exportation mises en place par la Chine, notamment sur les terres rares (l'annonce a d'ailleurs fait décoller MP Materials, l'un des rares acteurs nord-américains du secteur). "Notre relation avec la Chine ces six derniers mois a été très bonne, rendant cette démarche commerciale d’autant plus surprenante", a-t-il ajouté, en précisant que Pékin semble avoir manœuvré pour en arriver là. Et Donald Trump de poursuivre "J’étais censé rencontrer le président Xi dans deux semaines, à l’APEC, en Corée du Sud, mais maintenant il semble n’y avoir aucune raison de le faire."