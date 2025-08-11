Le président américain Donald Trump a signé un décret repoussant l’application des droits de douane américains sur les produits chinois. L’exemption est ainsi prolongée de 90 jours supplémentaires, a annoncé un porte-parole de la Maison Blanche. Le texte a été signé in extremis, quelques heures seulement avant l’entrée en vigueur prévue des tarifs.

Ce nouveau délai intervient alors que les deux parties finalisent un accord, mais qu’il semblerait nécessaire de se laisser encore quelques jours pour en peaufiner les détails. En mai dernier, lors de leur rencontre à Genève, la Chine et les États-Unis avaient déjà convenu de suspendre la plupart des tarifs douaniers frappant leurs marchandises respectives. Cette prolongation pourrait donc bien être la dernière avant une conclusion définitive des négociations.