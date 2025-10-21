Donald Trump a déposé une réclamation administrative de 230 millions de dollars contre le ministère de la Justice américain (DOJ), demandant une compensation pour les enquêtes pénales menées à son encontre après la fin de son premier mandat, rapporte le New York Times. Deux procédures sont visées : l’enquête sur les liens entre son équipe de campagne et la Russie lors de la présidentielle de 2016, et celle liée à la perquisition de Mar-a-Lago en 2022 dans le cadre d’une affaire de rétention de documents classifiés. Cette dernière avait conduit à une inculpation fédérale, annulée par la suite par une juge, avant que le DOJ ne renonce à faire appel après la réélection de Trump en novembre 2024.

Ces réclamations pourraient déboucher sur un règlement financier supervisé par des responsables désormais nommés par Trump lui-même, notamment le vice-ministre de la Justice Todd Blanche, ancien avocat de la défense de Trump, et la procureure générale Pam Bondi. Lors d’un événement à la Maison Blanche, le président a évoqué la situation avec ironie, soulignant le paradoxe d’un président réclamant des fonds à un ministère qu’il dirige. Il a néanmoins qualifié ses dossiers de "très solides", laissant entendre qu’une suite judiciaire restait envisageable en l’absence d’accord amiable.