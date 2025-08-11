Le président américain s'est rapidement attelé à la plupart de ses promesses de campagne, mais pas encore celle sur la dérégulation du cannabis. Un dossier sur lequel il semble désormais prêt à avancer, alors que les valeurs du secteur attendent un signal fort pour retrouver l'élan perdu depuis leurs beaux jours du début de la décennie.

Il y a près d’un an, Donald Trump s’était dit favorable à retirer le cannabis de la même catégorie légale que l’héroïne, une position inhabituelle vis-à-vis de ses prédécesseurs républicains. Cette prise de position visait alors à séduire les jeunes électeurs et les partisans d’une ligne libertarienne.

Selon le Wall Street Journal, lors d’une collecte de fonds dans son club de golf du New Jersey, Trump aurait évoqué la possibilité de classer la marijuana comme drogue moins dangereuse. Actuellement inscrite en "annexe 1" par l’agence fédérale anti-drogues (DEA) — aux côtés du LSD et de l’héroïne —, elle pourrait passer en "annexe 3", catégorie définie par un risque modéré ou faible de dépendance physique et psychologique.

Un assouplissement aux effets multiples

Ce changement ne légaliserait pas complètement la substance, mais il permettrait des allègements fiscaux, une facilitation de la recherche médicale et une possibilité pour les médecins de prescrire des traitements à base de cannabis dans un cadre fédéral. Certains médicaments pourraient même rejoindre les programmes nationaux de santé.

Surtout, cela constituerait l’avancée la plus significative pour les partisans de la légalisation depuis des années.

Mesure politique ou de santé publique ?

Il est de notoriété publique que Donald Trump n’est pas partisan de cette plante, l’une des plus anciennes cultivées par l’homme. Sobre de toute drogue ou alcool, il évoque souvent les problèmes de dépendance de son frère comme un avertissement personnel. Mais un haut responsable de son administration explique que le président s’intéresse à des "problèmes culturels 80-20", c’est-à-dire ce qui bénéficie d’un large soutien populaire.

Un lobbying intense soutient ce mouvement. Le comité de financement politique ‘American Rights and Reform’ a reçu plusieurs millions de dollars de l'industrie. Le mouvement a versé 1 million de dollars pour financer la campagne de Donald Trump et dépensé 120 000$ pour un sondage. Celui-ci a été envoyé à la Maison Blanche et il indique que 80% des électeurs indépendants se disent favorables à la reclassification et à la légalisation.

Pour essayer d’être un peu plus exhaustif que ce sondage, ajoutons un second, selon une enquête du Pew Research Center, 57% des américains sont favorables à la légalisation du cannabis et son usage à but récréatif et seulement 11% sont contre l’usage médical.

L’une des clés pour cerner cette affaire est peut-être simplement de savoir si cette décision renforcera le soutien républicain à l’approche des élections de mi-mandat.

Donald Trump, au cours d’une conférence de presse organisée ce lundi pour, entre autres, évoquer l’insécurité à Washington, a déclaré que sa décision parviendra dans les semaines à venir.

Le secteur

Voici quelques valeurs du secteur classé par capitalisation boursière :