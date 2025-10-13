La guerre commerciale n'est jamais loin des marchés financiers. Et même s'ils ont appris à vivre avec, les investisseurs se crispent dès que Pékin et Washington se chicanent. Vendredi, Donald Trump a tapé du poing sur la table, avant de s'adoucir au cours du weekend. Bilan ? Des grosses chutes boursières vendredi et la perspective d'un rebond aujourd'hui.

La jauge de nervosité des marchés est remontée d'un cran vendredi, avec le coup de sang de Donald Trump contre la Chine. Xi Jinping a l'air d'adopter la même tactique que Vladimir Poutine envers la Maison Blanche : feindre un rapprochement et promettre des avancées, avant de laisser traîner les choses. La comparaison est un peu audacieuse, et d'ailleurs s'arrête là, car les intérêts économiques sino-américains sont nettement plus importants que les russo-américains. Le Président américain a dégoupillé après les nouvelles restrictions déployées par la Chine à l'approvisionnement occidental en terres rares. Il a menacé de relever les barrières douanières jusqu'à 130% sur les produits chinois importés aux Etats-Unis et de couper l'accès à certaines technologies, tout en laissant planer l'annulation de la rencontre prévue avec Xi Jinping dans deux semaines. Puis Donald Trump a un peu rétropédalé vendredi, et davantage encore dimanche, ce qui a réveillé les instincts acheteurs ce matin.

On en reparle un peu après. Mais d'abord, un rapide état des lieux de ce qui se trame sur les marchés. Une fois de plus, on s'est retrouvés vendredi avec trois clans un peu caricaturaux :

D'abord les prédicateurs apocalyptiques. Qui voient dans l'envenimement des relations sino-américaines le début d'une énorme récession mondiale, voire d'un effondrement planétaire ou, encore pire, un Lecornu III.

Ensuite, les investisseurs raisonnables. Ils pensent que le marché est en surrégime depuis quelques semaines et voient dans la reprise du bras de fer entre les Etats-Unis et la Chine un bon prétexte pour prendre quelques bénéfices.

Troisièmement, les incorrigibles optimistes. Ils estiment que compte-tenu des enjeux économiques entre la Chine et les Etats-Unis, les deux puissances vont finir par trouver un compromis et que le poker menteur va continuer, mais en laissant tourner le business.

Vendredi à l'annonce de la riposte américaine aux restrictions chinoises à l'export de terres rares, ce sont les investisseurs raisonnables qui ont pris le pouvoir. Ils ont vendu à tour de bras de la technologie et des valeurs cycliques pour se mettre en boule en serrant contre eux des actions Carrefour et Orange. Vendredi, le Stoxx Europe 600 a perdu 1,25%, avec une pente finale que n'aurait pas reniée le dessinateur de Bip-Bip et le Coyote. Mais c'est le Nasdaq 100, riche en valeurs technologiques, qui a le plus trinqué : -3,49% en clôture. Dans le train qui nous ramenait de Paris vendredi, le patron de Zonebourse m'a lancé, dès le début du décrochage européen : ça, c'est une journée à -3/-4% pour le Nasdaq. Il a eu du pif, le bougre.

Donc on se retrouve avec une petite crise à gérer sur les bras, alors que se profilent cette semaine les premières publications d'entreprises du 3e trimestre. LVMH, JPMorgan, Johnson & Johnson, ASML, Nestlé, American Express ou EssilorLuxottica, rien que ça. Vingt-cinq sociétés pesant plus de 100 milliards de capitalisation, qui serviront d'amuse-bouche avant la suite.

Après le choc de la séance de décrochage de vendredi, il y a quand même une lueur d'espoir ce matin pour le court-terme : Donald Trump et Xi Jinping ont fait mine de vouloir se rabibocher pendant le weekend, par déclarations interposées. Le Président américain, dans son style caractéristique, a même écrit sur Truth Social que, je cite, "les Etats-Unis veulent aider la Chine, pas lui faire du mal". Les marchés, qui ont promptement vendu la nouvelle de vendredi, achètent déjà celle de dimanche soir : les indicateurs avancés de Wall Street clignotent vert fluo pour l'ouverture dans quelques heures.

On passe aux informations à connaître pour bien démarrer la semaine :

Les exportations de la Chine ont progressé à un rythme plus soutenu que prévu en septembre, notamment hors des Etats-Unis. A priori, ça donne une main un peu plus solide que prévu à Pékin contre Washington.

La guerre dans la bande de Gaza est terminée, a déclaré Donald Trump hier soir avant une visite en Israël, où est attendue ce jour la libération des otages détenus par le Hamas.

En France, le nouveau gouvernement du Premier ministre Sébastien Lecornu est présenté comme plus technique et moins politique avec l'arrivée de personnalités issues de la société civile. Sa date de péremption est toujours incertaine.

Sur le front des matières premières, le pétrole recule sous la double influence des craintes pour le commerce mondial et de la détente au Proche-Orient. L'or grimpe à cause des tensions commerciales et embarque l'argent avec lui, argent qui est à deux doigts de battre son record de 1980.

Sur l'agenda macro : la fermeture d'une partie des administrations américaines pour cause d'impasse budgétaire au Congrès continue à bouleverser la publication des données économiques aux Etats-Unis. En théorie, l'inflation, les prix à la production et les ventes de détail de septembre sont programmés cette semaine aux Etats-Unis. En parallèle, plusieurs banquiers centraux vont se succéder au micro, dont le président de la Fed, Jerome Powell, dès mardi.

Sur l'agenda des sociétés : beaucoup d'annonces cette semaine, comme évoqué précédemment. Dont la flopée de Financières aux Etats-Unis (JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, Goldman Sachs, Bank of America ou Morgan Stanley) et des Européennes emblématiques (LVMH, ASML, Nestlé…).

En Asie Pacifique, tous les indices reculent ce matin avec le regain de tension commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Hong Kong chute de 3,5%, pendant que la Corée du Sud et Taiwan lâchent plus de 1,5%. L'Australie perd 0,8% et l'Inde 0,3%. Le Japon est fermé pour un jour férié. Un rebond se dessine à l'ouverture des marchés occidentaux, mais sa pérennité dépendra des annonces de la journée, dans un contexte où la volatilité est remontée d'un cran. L'indice VIX, qui mesure la tension du marché, a repassé la barre des 20 points pour la première fois depuis le début du mois d'août.

Le CAC 40 a débuté la séance en hausse de 0,6% à 7 967 points. Le rebond atteint 0,3% à Zurich (SMI à 12 521 points) et à Bruxelles (Bel 20 à 4 938 points).

L'indice de confiance de l'Université du Michigan sera publié à 16h00 aux Etats-Unis. Tout l'agenda ici.

Les principaux changements de recommandations

Abivax : Barclays démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 142 USD.

Air Liquide : Grupo Santander passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 197 à 200 EUR.

Amundi : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 75,40 à 76,90 EUR.

ArcelorMittal : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 29,50 à 36 EUR.

ASM International : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 460 à 495 EUR.

ASML : GF Securities passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 642 à 882 USD. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 660 à 780 EUR.

Biomérieux : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 132 EUR à 128 EUR.

Ericsson : Jefferies démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 80 SEK.

Envipco Holding : SB1 Markets passe d'acheter à vendre avec un objectif de cours réduit de 95 NOK à 65 NOK.

Euronext : Keefe Bruyette & Woods reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 156 à 144 EUR.

Ferrari : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 475 à 460 EUR.

Heineken : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 86,30 à 83,30 EUR.

Kuehne Und Nagel International : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 178 à 165 CHF.

Legrand : Jefferies passe de sousperformance à acheter avec un objectif de cours relevé de 86 à 167 EUR.

Mtu Aero Engines : Oxcap Analytics démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 405 EUR.

Renault : Baptista Research passe de conserver à acheter et réduit l'objectif de cours de 54,50 EUR à 44,60 EUR.

Rexel : Baptista Research passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 28,70 EUR à 25,80 EUR. Jefferies démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 28 EUR.

Rémy Cointreau : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 59,70 à 55,30 EUR.

Sanofi : Zacks maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 50 à 52 USD.

Scor : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 32 à 34 EUR.

Seb : Baptista Research reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 133,70 à 76,20 EUR.

Société Générale : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 62,75 à 62,50 EUR.

Soitec : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 39 à 42 EUR.

Spie : Baptista Research passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 40,10 à 54,50 EUR.

Stellantis : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 7,50 à 8 EUR.

STMicroelectronics : Baptista Research passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 31,20 EUR à 26,50 EUR.

Straumann Holding : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 135 à 100 CHF.

Suss Microtec : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 37 à 45 EUR.

Technip Energies : Baptista Research passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 28,70 EUR à 43,10 EUR. Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 40 à 42 EUR. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 33 à 36 EUR.

Teleperformance : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 118 à 108 EUR.

Thales : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 275 à 290 EUR.

Tomra Systems : SB1 Markets passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 140 NOK à 125 NOK.

Vat Group : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 290 à 325 CHF.

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Chez Nexans, Julien Hueber succède à Christopher Guérin en tant que directeur général.

Ipsen va présenter huit abstracts lors de la conférence ESMO 2025.

Air France suspend ses vols vers Madagascar en raison de préoccupations sécuritaires.

Carmila a racheté 313 MEUR d'obligations en circulation pour les annuler.

Theon International prend 9,8% des parts d'Exosens pour 269 millions d'euros, soit 54 EUR l'action (prime de 24,2% sur le cours de vendredi soir, 43,45 EUR).

TF1 obtient les droits exclusifs de diffusion de la Coupe du monde de rugby 2027.

Sidetrade va racheter ezyCollect.

Le groupe Arverne renforce sa participation dans Lithium de France et accueille Hydro Energy comme nouvel actionnaire.

Homologation d'Uzedy de Teva et Medincell étendue au trouble bipolaire.

Biophytis et un consortium d'investisseurs forment une coentreprise pour le développement d'un traitement contre la sarcopénie.

Mastrad tire sur son financement dilutif.

Les principales publications du jour : AB Science… Le reste ici.

Apple s'apprête à racheter la startup de vision artificielle Prompt AI, selon CNBC.

Delta Air Lines et Aeromexico contestent la décision des Etats-Unis de dissoudre leur entreprise commune.

Bristol-Myers Squibb acquiert Orbital Therapeutics.

Caterpillar va acquérir l'Australien RPMGlobal pour 728 millions de dollars.

Teck Resources en pourparlers pour fournir des minéraux clés pour la défense au Canada et aux Etats-Unis, selon le FT.

Johnson & Johnson en pourparlers pour acheter Protagonist Therapeutics, selon le WSJ.

Moderna présente des données préliminaires prometteuses pour sa thérapie expérimentale à base d'antigènes anticancéreux.

Les principales publications du jour : Fastenal…

Le groupe viticole australien Treasury Wine chute de 15% après un avertissement.

Le président du promoteur chinois China Vanke démissionne.

Sany Heavy Industry réfléchit à entrer à la Bourse de Hong Kong en plus de sa cotation en Chine continentale.

Le singapourien InnoTek flambe de 25% après un contrat avec Nvidia.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.